Furnicuțele, cerere neașteptată pentru Cătălin Măruță. Ce i-au cerut noului prezentator de la Antena 1. „Ai înțeles?”

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Noul moderator al emisiunii „Furnicuțele” s-a văzut pus în fața unei cerințe neașteptate imediat ce a preluat ștafeta de la Denise Rifai. Proaspăt sosit în platoul show-ului de la Antena 1, Cătălin Măruță a fost abordat direct de colegii săi, care au ținut să își exprime clar doleanțele pentru noul sezon.

Revoltarile din platou și promisiunea unei colega noi

Echipa emisiunii a reclamat faptul că în platou există o dominanță masculină totală, cerându-i noului prezentator să echilibreze balanța cât mai curând posibil.

„Nu e mare problemă că l-a adus pe băiatul ăsta, ci că i-a păstrat pe ăia doi. Problema e că suntem doar bărbați aici, ai înțeles? Cătălin, te rog eu frumos, adu-ne și nouă o colegă. Ne aduci?”, au spus Furnicuțele.

Răspunsul prezentatorului nu a întârziat să apară, Măruță liniștindu-i pe Scamă și Blamă cu o asigurare fermă privind viitoarea lor colegă. „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”, a adăugat Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță, întâmpinat cu ironii de Scamă și Blană

Primele imagini cu noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele” au apărut la doar o săptămână după anunțul care a luat prin surprindere întreaga industrie media din România. Intrarea în platou a lui Cătălin Măruță nu a fost însă una lipsită de peripeții, acesta fiind primit cu meciuri verbale și glume din partea celor două mascote ale show-ului.

„Fii antenă, barosane, că pro ai mai fost!”, i-a spus una dintre Furnicuțe noului moderator, făcând o aluzie directă la schimbarea de trust.

Tachinările au continuat în același stil direct, Scamă și Blană impunându-și din start stilul ironic în fața prezentatorului. „Așa vrem să fii. Ca noul detergent. Mai strălucitor, mai fresh”, au adăugat cele două creaturi.

În cadrul primei ediții, Furnicuțele s-au ocupat de explicarea regulilor emisiunii, însă nu au ratat nicio ocazie de a-l ironiza pe Cătălin Măruță pe tot parcursul filmărilor.

Declarațiile despre noul proiect și dorul de televiziune

După o pauză dedicată familiei și proiectelor personale, vedeta TV revine pe sticlă cu mult entuziasm, dar și cu emoțiile firești ale unui nou început de drum.

„Mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele. Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la Furnicuțele, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a transmis Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Foto – Facebook / Instagram

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