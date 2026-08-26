De ce nu a avut Dolly Parton copii. Ea și soțul ei, Carl Dean, au fost căsătoriți 58 de ani: „Am vorbit despre asta”

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Dolly Parton a murit la aproximativ un an și jumătate de la pierderea soțului ei, Carl Dean, cu care a fost căsătorită timp de 58 de ani. În trecut, artista a dezvăluit de ce ea și soțul ei nu au avut copii.

De ce nu a avut Dolly Parton copii

Dolly Parton, care a fost căsătorită cu soțul ei, Carl Dean, din 1966 până la trecerea acestuia în neființă în 2025, a explicat de-a lungul anilor de ce au ales să nu aibă copii.

Într-un interviu din 2020 cu Oprah Winfrey, Dolly a subliniat cum această alegere a influențat cariera sa. „Pentru că nu am avut copii, iar soțul meu era destul de independent, am avut libertate. Cred că o mare parte din succesul meu se datorează faptului că am fost liberă să muncesc”, a spus interpreta hitului „Jolene”.

Deși a recunoscut că a făcut sacrificii, Dolly a explicat că nu a simțit niciodată o chemare puternică pentru a fi mamă. Într-un moment de reflecție, artista a adăugat: „Nu am avut copii pentru că am crezut că Dumnezeu nu a vrut să am copii, astfel încât toți copiii să poată fi ai mei și să pot face lucruri precum Imagination Library”. Imagination Library este un program filantropic, lansat de fundația lui Dolly în 1995, prin care se oferă lunar poștă cărți gratuite pentru copii, indiferent de veniturile familiilor lor.

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O viață dedicată celorlalți

Parton a transformat lipsa copiilor într-o misiune pentru cei mici. În 1988, a creat The Dollywood Foundation pentru a susține educația în regiunea sa natală, iar prin Imagination Library a ajutat milioane de copii să descopere bucuria cititului. Artista a spus într-un interviu din 2025 pentru revista People că această libertate i-a permis să-și îndeplinească visurile fără sentimentul de vinovăție: „Nu am avut niciodată copii, așa că măcar nu am avut acel sentiment de vinovăție. Sunt recunoscătoare că am putut să-mi văd visurile devenind realitate”.

Dolly a fost întotdeauna sinceră despre deciziile sale privind maternitatea. Într-un interviu din 2023 pentru revista Saga, ea a mărturisit: „Când sunteți un cuplu tânăr, vă imaginați că veți avea copii, dar pentru mine pur și simplu nu a fost o dorință atât de puternică”. Chiar dacă la începutul căsniciei a discutat cu Carl Dean despre posibilitatea de a avea copii, cariera în plină ascensiune și stilul de viață plin de călătorii au făcut ca acest lucru să nu devină o prioritate.

Într-un alt interviu acordat The Guardian în 2014, Parton a recunoscut că uneori s-a întrebat cum ar fi fost viața ei dacă ar fi avut copii. Totuși, ea și soțul său au fost mulțumiți de decizia lor: „Am vorbit despre asta și am visat la asta, dar nu a fost să fie. Acum, că suntem mai în vârstă, suntem bucuroși. Cred că aș fi fost o mamă bună. Probabil că aș fi renunțat la orice altceva”.

Moartea lui Dolly Parton, anunțată în august 2025 de nepotul său Bryan Seaver, a lăsat o lume îndurerată. „Dolly a fost mereu în casele voastre, la televizor, pe pick-up, pe CD-uri și în playlisturile de pe telefoane, devenind o parte a familiei voastre, fie că v-ați dorit asta, fie că nu”, a spus Bryan într-un mesaj emoționant. „Dolly a fost fermier, la fel ca tatăl ei. El cultiva pământul, ea cultiva cântece și fericire”.

Foto: Profimediaimages.ro

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