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Dakota Johnson și Role Model s-au despărțit după doar șapte luni de relație. Artistul doar ce confirmare relația.

Dakota Johnson și Role Model s-au despărțit după șapte luni de relație

Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, și Role Model, în vârstă de 29 de ani, și-au spus „adio” după doar șapte luni de relație. Potrivit TMZ, cei doi s-au despărțit „acum ceva timp”.

Actrița și cântărețul au fost surprinși pentru prima oară împreună în decembrie 2025, la o cină romantică în Los Angeles, la câteva luni după ce Dakota s-a despărțit de solistul Coldplay Chris Martin, după o relație de aproximativ opt ani. La scurt timp după aceea, în ianuarie 2026, perechea a fost văzută din nou împreună, în Beverly Hills.

Deși niciunul dintre ei nu a vorbit public despre relație, în iulie, artistul a lansat piesa „Love I You”, în care actrița are mai multe intervenții. În timpul unui concert din Chicago al lui Role Model, acesta a făcut publică o conversație jucăușă între cei doi. „Hey, cred că ești perfectă”, cântă Role Model, iar Dakota răspunde: „Spui asta tuturor!”. Replica lui Role Model? „Funcționează?”, urmată de răspunsul amuzant al actriței: „Da, dar să nu spui nimănui”.

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Cum a reacționat Role Model când a fost întrebat dacă Dakota Johnson este vocea din piesa lui

În timpul unui interviu recent la emisiunea lui Zane Lowe de pe Apple Music 1, Role Model a fost întrebat pe față despre cameo-ul din piesă: „Cine naiba e pe «Love I You?» E D? Nu putem să ne prefacem, e atât de evident că e ea. Nu-și ascunde vocea și are o tonalitate foarte recognoscibilă. Îmi pare rău, D”, a spus Lowe. Cu toate că artistul a glumit spunând că ar fi vocea lui DJ Khaled, nu a confirmat clar identitatea lui Johnson, dar a vorbit despre procesul creativ din spatele melodiei.

„Am scris versurile pe o chitară, cântând niște acorduri plictisitoare, și le-am dus la echipă spunând: «Avem nevoie de ceva care să aibă ritmul ăsta». Iar când am ajuns la final, am zis: «Vreau să pară ca o beție. Să se simtă puțin amețitor». Așa că am adunat zece prietene, câteva cântărețe, și am organizat o petrecere. Am cântat refrenul împreună, la liber,” a explicat el.

Despărțirea de Role Model vine la doar un an după ce Dakota Johnson a încheiat o relație de aproape opt ani cu solistul Coldplay, Chris Martin, în iunie 2025. De cealaltă parte, Role Model a fost anterior într-o relație cu influencerița Emma Chamberlain, între 2020 și 2023.

Foto: Profimediaimages.ro

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