Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, este într-o relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea. „Au multe în comun”

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Tiphaine Auziere, fiica lui Brigitte Macron, în vârstă de 42 de ani, formează un cuplu cu Antoine Lecomte, un student de doar 22 de ani.

Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, este într-o relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea

Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron, scrie un nou capitol în viața personală, alături de un partener mai tânăr cu 20 de ani. Relația sa cu Antoine Lecomte, un student la Afaceri în vârstă de 22 de ani, a atras atenția publicului, având o notă familiară care amintește de povestea de dragoste dintre mama sa și președintele Franței, Emmanuel Macron, relatează Daily Mail.

Tiphaine și Antoine au fost surprinși într-un video publicat pe Instagram, bucurându-se de o excursie romantică în Amsterdam. Cei doi s-au cunoscut în Le Touquet, o stațiune de lux de pe coasta nord-vestică a Franței, în vara anului 2026. Acolo, Antoine lucra ca instructor de kitesurfing și i-a predat lui Tiphaine lecții de e-foil, o placă electrică de surf.

Un prieten apropiat al lui Tiphaine a declarat pentru revista franceză Gala: „A fost evident de la început între ei. Au multe în comun: dragostea pentru Le Touquet, adrenalina, călătoriile și spiritul antreprenorial”.

Această poveste de dragoste vine după ce Tiphaine a încheiat în mai 2026 relația cu Cyril Hanouna, un prezentator TV controversat din Franța. De asemenea, au apărut informații conform cărora Tiphaine l-a prezentat deja pe Antoine celor doi copii ai săi, Élise, de 12 ani, și Aurèle, de 10 ani.

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Paralele cu povestea de dragoste dintre Brigitte și Emmanuel Macron

Paralelele cu povestea de iubire dintre Brigitte și Emmanuel Macron sunt inevitabile. Brigitte, acum în vârstă de 73 de ani, și Emmanuel, de 48 de ani, au început relația lor când el avea doar 15 ani și era elev la școala privată La Providence din Amiens, unde ea preda. La acea vreme, Brigitte era căsătorită și mama a trei copii, inclusiv a lui Tiphaine, care avea doar nouă ani când povestea a ieșit la lumină.

Tiphaine a vorbit despre această perioadă în 2018, spunând: „Erau foarte îndrăgostiți și era evident. A fost o situație dificilă”. Totuși, a adăugat că relația lor a devenit pentru ea un model de iubire: „Dacă ar fi să dau o definiție a iubirii, aceasta ar fi Emmanuel și mama. Când sunt împreună, parcă lumea dispare”.

Brigitte și Emmanuel Macron s-au căsătorit în 2007, după divorțul oficial al lui Brigitte de André-Louis Auzière, tatăl biologic al lui Tiphaine. În timpul ceremoniei, Emmanuel le-a spus copiilor ei: „Mulțumesc că ne-ați acceptat, un cuplu nu tocmai convențional”.

Relația lui Tiphaine cu Antoine Lecomte a fost întâmpinată cu bucurie de către Brigitte Macron. Conform Gala, o sursă apropiată a spus: „Ea a reacționat exact ca orice mamă. Tot ce contează pentru ea este fericirea fiicei sale, așa că este foarte încântată să o vadă împlinită”.

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Tiphaine este cunoscută și pentru luările sale de poziție în apărarea mamei sale

Tiphaine, avocată și politiciană, este cunoscută și pentru luările sale de poziție în apărarea mamei sale. În 2017, pe când candida pentru un loc în parlament din partea partidului La République En Marche, ea a denunțat atacurile sexiste și discriminatorii la adresa lui Brigitte Macron: „Consider că este total inacceptabil, în Franța secolului XXI, să existe astfel de atacuri. Este vorba de multă gelozie și de o atitudine total nepotrivită”.

În viața personală, Tiphaine a trecut prin schimbări semnificative. În ianuarie 2025, ea s-a despărțit de fostul său partener, Antoine Choteau, un gastroenterolog cu care avea un parteneriat civil din 2010. Cei doi au păstrat o relație amiabilă, continuând să împartă locuințe în Paris și Le Touquet – locul unde l-a cunoscut pe actualul său partener, Antoine Lecomte.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

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