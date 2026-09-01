Andreea Popescu recunoaște că a fost geloasă când Rareș Cojoc s-a afișat cu noua iubită: „M-a deranjat”

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Andreea Popescu recunoaște că a simțit gelozie când a aflat despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc. Cei doi au divorțat în martie 2026, dar rămân conectați prin copiii lor.

Andreea Popescu recunoaște că a fost geloasă când Rareș Cojoc s-a afișat cu noua iubită

Andreea Popescu a vorbit deschis despre ce a simțit atunci când a văzut că fostul soț, Rareș Cojoc, și-a refăcut viața sentimentală după divorț. Dansatorul a oficializat relația cu modelul Claudia Dumitru în luna iulie. În paralel, despre Andreea s-a speculat că ar forma un cuplu cu Dan Alexa, însă recent a fost fotografiată în oraș cu Radu Ciucă de la „Furnicuțele”. Cu toate acestea, influencerița a recunoscut că a deranjat-o să-l vadă pe tatăl celor trei copii ai săi cu altcineva.

„Nu am suferit, am avut o gelozie… evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, avem trei copii împreună, am trecut prin atât de multe chestii. M-a deranjat, pentru că era un pic ciudat să îți vezi… și faptul că lucrurile au fost asumate foarte rapid, dar au fost niște stări”, a spus Andreea Popescu la „Sosurile lui Măruță”.

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Ce regret are Andreea Popescu din timpul căsniciei cu Rareș Cojoc

După ce au semnat actele de divorț în martie 2026, cei doi au rămas în relații bune, punând pe primul loc binele copiilor. Totuși, pentru Andreea, procesul de adaptare la noua realitate nu a fost lipsit de provocări. Deși și-a găsit liniștea în decizia de a merge mai departe, Andreea nu neagă faptul că încheierea unui capitol atât de important vine cu regrete.

„Faptul că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret, bineînțeles. I-am spus și lui. (n.r. Dacă ai da timpul înapoi ai proceda diferit?) Bineînțeles! Dar știi cum e, dacă am putea să luăm deciziile corecte în timpul focului, ar fi ideal”, a spus influencerița, conform Spynews.

Foto: Instagram

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