Laurențiu Reghecampf Jr., majorat cu peste 100 de invitați la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf, marele absent

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Laurențiu Reghecampf Jr. și-a sărbătorit majoratul pe 29 august 2026, într-o petrecere exclusivistă la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Tatăl său, Laurențiu Reghecampf, a fost marele absent de la eveniment.

Laurențiu Reghecampf Jr., majorat cu peste 100 de invitați la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan

O petrecere memorabilă, plină de emoție și bucurie, a marcat majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr., fiul Anamariei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf. Deși își sărbătorește oficial majoratul astăzi, pe 31 august, familia a decis să organizeze evenimentul în avans, transformând vila de la Snagov într-un loc de poveste pentru cei peste 100 de invitați.

Laurențiu Reghecampf Jr., cunoscut drept Bebeto, a avut parte de o zi de neuitat. Prieteni, familie și colegi de la echipa Voința Crevedia, pentru care joacă pe postul de mijlocaș central în Liga 3, au fost prezenți să-i fie alături. Printre invitați s-au numărat surorile lui Bebeto, Sarah și Rebecca, dar și nume sonore precum pugilistul Ronald Gavril, partenerul mamei lui. Evenimentul a continuat pe barca de lux în valoare de 140.000 de dolari, o piesă centrală a unui conflict juridic între părinții săi, după cum relata recent ProSport.

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Emoții și lacrimi pentru Anamaria Prodan

Momentul care a emoționat pe toată lumea a fost cel în care Tzancă Uraganu’ i-a dedicat o melodie Anamarieie Prodan. Versurile „De-aș putea aș cumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. Mama mea, măicuța mea, știi că tu ești viața mea câte zile oi avea” au fost de ajuns pentru a o face pe Anamaria Prodan să lăcrimeze. Strânsă în brațele fiului său, vedeta s-a emoționat până la lacrimi, sub privirile celor prezenți.

Laurențiu Reghecampf, marele absent

Din păcate, sărbătoarea a fost umbrită și de o absență notabilă: Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei Esperance, nu a fost prezent la eveniment. Relația distantă dintre tată și fiu este cunoscută, iar absența lui Reghe senior a fost resimțită, mai ales într-un moment atât de important. Totuși, tânărul Bebeto, care visează să devină un fotbalist de succes, și-a exprimat recunoștința față de educația primită de la ambii părinți.

„Ambii părinți mi-au impus disciplina încă de când eram mic. Mama, în special, în fiecare zi se ia de mine dacă mai fac vreo prostie, dacă mai mănânc prost. Am grijă cu mâncarea, încerc să fiu cât de profesionist pot. Disciplina bate mereu talentul. Cred că asta e cel mai important. Cel mai mare vis al meu e să ajung fotbalist”, declara el pentru ProSport, cu câteva luni în urmă.

Foto: Instagram

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