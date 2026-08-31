Oana Roman, amenințată cu moartea. Vedeta a apelat la ajutorul Poliției: „O campanie absolut îngrozitoare de manipulare”

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Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă, fiind ținta unei campanii de hărțuire care a escaladat alarmant. Vedeta a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni TV, că o postare greșit interpretată a declanșat o avalanșă de comentarii negative și amenințări grave, inclusiv la adresa fiicei sale. Aceasta a mărturisit că a primit chiar și amenințări cu moartea și, deși au trecut două luni de când a depus plângere la Poliție, nu s-a rezolvat nimic.

Oana Roman, victima hărțuirii online

Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă, după ce a devenit victima hărțuirii online. Vedeta a primit amenințări cu moartea, iar casa i-a fost filmată. Deși a apelat la ajutorul autorităților, aceasta nu a primit niciun răspuns până în prezent.

„Am avut niște probleme. M-am confruntat în timpul acestei veri cu o campanie absolut îngrozitoare de manipulare și propagandă împotriva mea, care m-a afectat foarte tare. De la o postare pe care am făcut-o și pe care oamenii nu au apucat să o citească în integralitatea ei. Am spus eu niște lucruri pe care alții le-au văzut trunchiate. Au apărut, ulterior, mii de comentarii care nu erau reale. S-au făcut campanii și pe niște grupuri de WhatsApp. Problema este că m-am confruntat și cu niște persoane reale, care mi-au făcut foarte mult rău. Mi-au trimis mesaje de amenințare cu moartea, jigniri, blesteme. Au filmat în fața casei mele, au zis: “Aici stă Oana Roman”. Am fost la poliție, am depus niște plângeri și nu s-au finalizat nici până în ziua de astăzi. Au trecut două luni deja”, a declarat Oana Roman în emisiunea Xtra Night Show, conform Spynews.

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Amenințări cu moartea la adresa vedetei și a fiicei sale

Valul de ură din online a avut un impact devastator asupra Oanei Roman, care spune că mesajele au inclus blesteme și amenințări cu moartea atât pentru ea, cât și pentru copilul său.

„Am primit niște mesaje în care mi se ura să mor și eu, și copilul meu. Blesteme până în zona asta. Când ei au decis că eu trebuie să devin o țintă, m-au călcat în picioare, efectiv. Am avut și niște colaboratori care s-au agitat din cauza asta, însă le-am explicat că este un lucru care o să treacă. Lucrurile s-au mai liniștit între timp, însă am avut o vară foarte grea, din punct de vedere emoțional. Am stat speriată”, a mai spus vedeta.

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Pe lângă frica pentru siguranța familiei sale, Oana Roman a resimțit și repercusiuni profesionale. Colaboratorii săi au devenit reticenți față de asocierea cu vedeta, temându-se de impactul scandalului asupra imaginii lor.

Cu toate acestea, fiica lui Petre Roman a reușit să le explice că situația este temporară.

„Am avut și niște colaboratori care s-au agitat din cauza asta, însă le-am explicat că este un lucru care o să treacă”, a adăugat ea.

Deși lucrurile par să se fi calmat în ultima perioadă, vara aceasta a fost una dintre cele mai grele momente din viața vedetei. Oana Roman continuă să aștepte răspunsuri din partea autorităților, la două luni după ce a depus plângeri oficiale.

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Sursă foto: Instagram

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