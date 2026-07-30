O mamă din România, filmată în timp ce își teroriza și amenința fiica în direct. „Îi găsești în scaunul cu rotile”

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Un nou caz șocant de violență verbală și amenințări asupra copiilor stârnește revoltă pe rețelele de socializare. O mamă din România a transmis live pe TikTok momente cumplite în care își umilește fiica cea mare și se laudă cu bătăile aplicate celor mici. Urmăritorii cer de urgență intervenția Poliției Române.

O mamă își amenință fiica în timpul unei transmisiuni live

În timpul unei transmisiuni în direct pe platforma TikTok, o mamă a fost surprinsă în timp ce își agresase verbal fiica, adresându-i cuvinte extrem de dure și lansând amenințări greu de imaginat, în timp ce sute de internauți priveau neputincioși.

În timpul sesiunii live, femeia a purtat o conversație tensionată cu tatăl copiilor, aflat și el pe conexiune. Mama s-a arătat profund nemulțumită de comportamentul celor mici, însă reacțiile sale au întrecut orice limită a umanității. Vizibil iritată, aceasta și-a pierdut controlul, a ridicat tonul la fiica ei cea mare și a amenințat-o în fața tuturor că „îi va scoate ochii cu furculița”.

„Eu pot să îi dau și la casa de copii, nu e problemă! Trimite-mi procura aceea să îi scriu la școală, să plece de pe capul meu! (…) Nici nu știe pe ce planeta e (n.r. fetița cea mare), o prostește oricine cu o bomboană. Nu o joc eu în picioare? O tund cheală în cap astăzi! (…) Îți bag furculița, îți scot ochii și ți-i mănânc! Ți-a trebuit bebeluș? Stai cu ea și nu îi face rău, că te-am văzut ce ai făcut. (…) Vreau să îți spun că am bătut-o cu lingura de lemn până nu am mai putut și două palme ca lumea. (…) Nu îi mai găsești întregi! Îi găsești în scaunul cu rotile, că îi iau și îi dau să iasă tot din ei”, a spus femeia într-un videoclip pe TikTok.

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Oamenii cer intervenția de urgență a autorităților

Scenele halucinante au stârnit un val uriaș de indignare și revoltă în secțiunea de comentarii. Urmăritorii transmisiunii au reacționat prompt, cerând ca videoclipul să ajungă de urgență la organele de poliție pentru ca cei mici să fie salvați din mediul toxic și periculos în care trăiesc.

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”Poliția Română, va rog faceți ceva în privința ei. Nu este normal așa ceva! Au înnebunit oamenii de tot”, ”De ce nu trimiteți video la poliție, care sunteți în țară?”, ”Ferească Dumnezeu așa ceva! Aici nu se mai sesizează poliția? Cum să vorbești așa cu niște copii? E strigător la cer!”, au comentat internauții care au fost martorii scenelor șocante.

Sursă foto: Shuttertock

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