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Centrala nucleară de la Cernavodă și-a oprit ambele reactoare din cauza nivelului scăzut al Dunării, care pune în pericol sistemul de răcire. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan a îndemnat românii să reducă consumul energiei între orele 20:00-23:00.

Ilie Bolojan cere reducerea consumului de energie

Seceta severă care lovește România își arată efectele dramatice asupra sistemului energetic. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, responsabile pentru 20% din consumul zilnic de energie al țării, au fost oprite din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la doar 1.600 metri cubi pe secundă. Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenția asupra gravității situației și face un apel ferm către români să reducă voluntar consumul de energie seara.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem un deficit de energie”, a declarat Ilie Bolojan.

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Sistemul energetic național, supus presiunii

Într-o intervenție la Digi24, premierul a explicat că cele două unități ale centralei de la Cernavodă produceau împreună circa 1.300 MW, ceea ce reprezenta o cincime din consumul zilnic al României. Închiderea acestora obligă țara să se bazeze pe alte surse de energie.

„Vom fi puși în situația ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, de asemenea, să recurgem la importuri”, a explicat Ilie Bolojan.

Totuși, impactul cel mai acut se resimte între orele 20.00 și 23.00, când consumul atinge un vârf.

„Zona de importuri critică este în perioada de seară. În aceste zile, din aproximativ 7.000 MW, am importat cam 1.700 MW seara”, a subliniat premierul.

Pe termen scurt, România va depinde de o creștere semnificativă a importurilor pentru a acoperi golul energetic.

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Măsuri pentru a preveni o criză energetică

În acest context tensionat, Ministerul Energiei din România a asigurat populația că alimentarea cu energie electrică a gospodăriilor și agenților economici nu va fi afectată.

„Necesarul de consum va fi acoperit integral prin mobilizarea altor capacități de producție din țară și, dacă va fi cazul, prin importuri. Alimentarea populației este prioritatea noastră”, au declarat oficialii ministerului.

În timpul zilei, sistemul energetic național continuă să funcționeze în condiții normale datorită producției din surse regenerabile, precum energia solară și eoliană, dar și a capacităților de stocare existente.

„În rest nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea”, a explicat Ilie Bolojan.

Măsuri preventive pentru siguranța energetică

Nuclearelectrica a luat decizia de a opri temporar activitatea celor două unități pentru a proteja securitatea nucleară, întrucât debitul Dunării se apropie de minimul istoric de 1.400 metri cubi pe secundă, înregistrat ultima oară în 1985. Reprezentanții companiei au explicat că oprirea este o măsură preventivă, menită să evite depășirea limitelor de exploatare admise pentru siguranța reactoarelor.

Pe 4 august 2026, debitul Dunării la intrarea în țară ar putea ajunge la 1.500 mc/s, conform estimărilor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Această situație, cauzată de lipsa precipitațiilor în bazinul hidrografic al Dunării, a fost confirmată și de Administrația Națională Apele Române: „Ne confruntăm cu condiții de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării și nu apar indicii de îmbunătățire a acestei situații în perioada imediat următoare”.

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