PRO TV contestă decizia Consiliului Concurenței, după ce a fost amendat cu 4 milioane de euro

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Postul de televiziune PRO TV a anunțat că va contesta în fața instanțelor competente decizia Consiliului Concurenței de a-l amenda cu 4 milioane de euro pentru nerespectarea angajamentelor asumate în 2021 privind preţurile pe care operatorii de cablu şi satelit le plătesc pentru dreptul de a retransmite canalele sale.

Pro TV contestă decizia Consiliului Concurenței privind amenda de 4 milioane euro

Pro TV a anunțat miercuri, 29 iulie, că va contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței privind amenda de 4 milioane euro pentru nerespectarea angajamentelor asumate în 2021 privind preţurile pe care operatorii de cablu şi satelit le plătesc pentru dreptul de a retransmite canalele sale.

„Am luat act de anunțul Consiliului Concurenței, publicat la data de 29.07.2026, în legătură cu proceduri inițiate în urmă cu mai bine de 12 ani. Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului. În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenței nu reflectă în mod corect faptele și este eronată cu privire la existența încălcărilor și interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul. Pe parcursul aplicării angajamentelor, am acționat cu bună-credință, iar practicile noastre comerciale au respectat în totalitate normele legale. Ne menținem încrederea în integritatea modelului nostru de afaceri și în legalitatea și corectitudinea conduitei noastre”, a transmis postul de televiziune printr-un comunicat.

„În plus, considerăm că orice evaluare a condițiilor de concurență ar trebui să țină seama de contextul mai larg al pieței, în special de consolidarea puterii de piață a unor operatori telecom majori care distribuie canalele TV în România, inclusiv o structură de distribuție care controlează peste 75% din piață și care influențează în mod semnificativ condițiile concurențiale la nivelul întregii industrii. Din aceste motive, ne vom exercita drepturile legale și vom contesta decizia Consiliului Concurenței în fața instanței competente, unde considerăm că poziția noastră va fi evaluată corect și obiectiv”, au mai transmis reprezentanții Pro TV.

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Decizia Consiliului Concurenței

Pe data de 4 iulie 2026, Consiliul Concurenței a decis să amendeze Pro TV cu suma de 4 milioane euro, însă decizia nu a fost comunicată public. Potrivit Ziarul Financiar, autoritatea a comunicat doar că a avut loc o deliberare legată de acest dosar.

„În data de 4 iulie 2026 au avut loc deliberările privind evaluarea monitorizării angajamentelor asumate de PRO TV S.R.L. în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 230 din 16 iunie 2014. Părţile implicate pot consulta minuta şedintei de deliberare la sediul Consiliului Concurenţei”, conform datelor publicate pe site-ul autorităţii.

Așa cum apare în decizia din 2021 a Consiliului Concurenței, principalul angajament al PRO TV prevedea că grupul va adopta o ofertă comercială în care ecartul dintre reducerea de preţ acordată RCS&RDS, operatorul cu cei mai mulţi abonaţi (aproximativ 80% din total), şi reducerile acordate celorlalţi operatori va fi mai mic decât în oferta anterioară.

Conform publicației menționate, angajamentele au fost asumate pentru trei ani, iar oferta adoptată în baza lor a fost valabilă între 1 iulie 2021 şi 31 mai 2026. Acestea au fost acceptate prin Decizia nr.102 din 20 decembrie 2021, care a închis o investigație cu privire la un posibil abuz de poziție dominantă. Investigația a fost declanșată în iunie 2014, în urma unei plângeri depuse de UPC România și Focus Sat, companii active la acel moment pe piaţa retransmisiei canalelor de televiziune. UPC a fost ulterior absorbită de Vodafone România.

Sursă foto: Facebook

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