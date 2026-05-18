Pro TV se pregătește să dea lovitura cu o nouă emisiune, iar castingul a început pentru cei care vor să își găsească sufletul pereche. Formatul show-ului „Burlacii: Foc în Paradis” este unul cunoscut în mai multe țări precum Canada, SUA și Germania.

VOYO și PRO TV continuă să investească în formate internaționale de succes și anunță achiziția reality show-ului „Burlacii: Foc în Paradis” (titlul original: Bachelor in Paradise), un format internațional de succes, difuzat în mai multe teritorii importante, printre care SUA, Australia, Canada, Germania și Suedia. În curând va ajunge și în România emisiunea care transformă căutarea iubirii într-o experiență intensă, imprevizibilă și complet captivantă.

„Publicul caută din ce în ce mai mult conținut autentic, cu emoție reală și personaje care generează conversație. „Burlacii: Foc în Paradis” este exact genul de format premium care combină entertainmentul, spectacolul vizual și dinamica imprevizibilă a relațiilor moderne. Este un reality show dinamic, intens și foarte actual, iar noi suntem entuziasmați să aducem acest fenomen și publicului din România”, a declarat Antonii Mangov, Programming Director PRO TV.

Primele detalii despre emisiune

Cu un mix de concurenți carismatici – fețe noi, dar și participanți deja cunoscuți publicului larg, „Burlacii: Foc în Paradis” promite o combinație explozivă de atracție, conexiuni neașteptate, rivalități și povești de dragoste care se schimbă de la o zi la alta. Totul se desfășoară într-un decor exotic, spectaculos, unde atmosfera de vacanță ascunde tensiuni reale, emoții puternice și confruntări imposibil de ignorat. În acest paradis al tentațiilor, fiecare nouă apariție poate schimba complet dinamica relațiilor, iar fiecare episod aduce surprize care ridică miza emoțională.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, această emisiune propune un ecosistem relațional aflat într-o continuă transformare, unde iubirea nu urmează un traseu predictibil. Relațiile se formează și se destramă spontan, noii concurenți schimbă constant echilibrul grupului, iar autenticitatea reacțiilor și vulnerabilitatea participanților transformă fiecare moment într-un spectacol real, cu impact atât pe ecran, cât și în conversațiile din social media.

Cu povești de iubire complicate, triunghiuri amoroase, apariții-surpriză și momente tensionate care pot schimba totul într-o clipă, „Burlacii: Foc în Paradis” promite să devină una dintre cele mai apreciate producții de gen ale anului.

