Ceanu Zheng a părăsit Survivor România. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în țară: „A fost simplu, dar foarte important pentru mine” / Exclusiv

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ceanu Zheng a părăsit Survivor România

Ceanu Zheng a părăsit Survivor România în ediția 39 a competiției de la Antena 1. Concurentul a fost eliminat într-un duel tensionat cu Bianca Giurcanu, cea din urmă reușind să rămână în competiție.

La eliminare, concurentul a recunoscut că nu mai avea motivația necesară să lupte.

„După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Pur și simplu nu mi-au ieșit aruncările cum trebuie și eu o iau ca pe un semn că nu mai trebuie să mai continui în această competiție, cel mai probabil. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat”, a declarat Ceanu Zheng, la Survivor.

Întors acasă, concurentul a declarat, în exclusivitate pentru Unica.ro, că nu merita să fi ajuns în finală. Ceanu Zheng a povestit și cum a trăit experiența Survivor România, dar și ce planuri de viitor are.

Ce caracteristici sunt necesare pentru a supraviețui în junglă? Ce ți-a lipsit?

Ai nevoie, în primul rând, de lucruri esențiale: un topor, o macetă sau orice unealtă ascuțită. Apoi, focul. Dacă le ai pe acestea două, ai control asupra situației și îți poți construi adăpost, îți poți asigura hrană și te poți proteja. Restul țin de adaptare, dar și de partea mentală.

Te-ai fi văzut în marea finală? Meritai să ajungi acolo?

Nu, sincer nu în stadiul în care eram când am ieșit. Nu mai aveam „foamea” necesară să câștig. Am văzut colegi care își doreau mai mult decât mine și, în momentul respectiv, ei meritau mai mult.

Citește și: Dispute la Survivor. Aris Eram, către Gabi Tamaș: „Ești tâmpit”. Ce s-a întâmplat în ultima ediție

Ce a făcut Ceanu Zheng după ce a ajuns acasă

Ce părere ai avut despre tribul adversarilor? Cine ți s-a părut cel mai puternic?

Toți au fost puternici în felul lor. Într-o competiție ca aceasta, nu există un singur tip de forță: unii sunt mai buni din punct de vedere fizic, alții mental, iar alții strategic. Fiecare a avut un punct forte!

Cum te-a așteptat familia acasă?

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne strângem la o masă chinezească mare, în familie. A fost simplu, dar foarte important pentru mine. După toată experiența, exact asta aveam nevoie.

Pregătești materiale despre experiența ta?

Da, o să mai postez despre experiență, dar nu vreau să rămân blocat doar în asta. A fost o etapă importantă din viața mea, dar nu mă definește complet. Vreau să continui cu proiectele mele și cu lucrurile care mă reprezintă acum. Experiența rămâne cu mine – inclusiv fizic, prin urmele și cicatricile pe care le-am căpătat acolo.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News