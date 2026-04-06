Ceanu Zheng, eliminat de la Survivor România 2026. „Probabil locul meu nu este aici!” Ce regretă tânărul după experiența în junglă

Ediția 39 a competiției Survivor a adus o eliminare neașteptată, într-un duel tensionat între doi concurenți pe care puțini i-ar fi anticipat în această postură: Bianca Giurcanu și Ceanu Zheng. Confruntarea a fost una strânsă, însă finalul a adus o despărțire emoționantă de unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului.

Duelul care a schimbat dinamica competiției

Proba de eliminare s-a desfășurat într-o atmosferă încărcată, iar cei doi concurenți au luptat pentru a-și păstra locul în concurs. În cele din urmă, Bianca Giurcanu a reușit să se impună, iar Ceanu Zheng a fost eliminat.

Concurentul a recunoscut că, spre finalul duelului, și-a pierdut motivația și a simțit că drumul lui în competiție se apropie de final. „După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Pur și simplu nu mi-au ieșit aruncările cum trebuie și eu o iau ca pe un semn că nu mai trebuie să mai continui în această competiție, cel mai probabil. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat”, a declarat Ceanu Zheng la Survivor.

Un final emoționant pentru Ceanu Zheng

Deși și-ar fi dorit să rămână în competiție, Ceanu a mărturisit că pleacă acasă cu amintiri prețioase și prietenii puternice, în special cu Aris Eram, unul dintre cei mai apropiați colegi ai săi din concurs. Eliminarea lui a fost primită cu tristețe de echipă, care a apreciat calmul, fair-play-ul și spiritul său de competiție.

Bianca Giurcanu continuă lupta, dar cu un gust amar

Victoria în duel îi asigură Biancăi Giurcanu un loc în continuare în competiție, însă concurenta a recunoscut că eliminarea lui Ceanu nu îi aduce bucurie deplină. „Mă simt bine, îmi pare rău că Ceanu pleacă. Pot spune că diferența dintre noi a făcut-o doar faptul că poate eu mi-am dorit un pic mai mult decât el să rămân aici. Sper că nu o să fie nicio diferență și nu se vor schimba relațiile, dar o să vedem”, a spus Bianca după duel.

Totodată, ea s-a arătat nemulțumită de modul în care au fost aleși concurenții trimiși la eliminare, sugerând că unii dintre colegi nu au fost complet sinceri în voturile lor.

Plecarea lui Ceanu Zheng marchează un moment important în evoluția competiției, întrucât acesta era considerat un concurent echilibrat, apreciat și capabil să influențeze dinamica echipei. Duelul cu Bianca Giurcanu a demonstrat încă o dată cât de imprevizibil poate fi Survivor, unde fiecare zi poate schimba radical parcursul unui concurent.

