Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor cu ocazia sărbătorilor pascale: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea!” Este primul Paște de când și-a pierdut mama și partenerul de viață, pe Felix Baumgartner

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihaela Rădulescu (56 de ani) a revenit în spațiul public cu un mesaj profund emoționant, publicat de Paște, după luni de tăcere și după două tragedii care i-au schimbat radical viața. Vedeta a pierdut, în doar jumătate de an, atât partenerul de viață, Felix Baumgartner, cât și pe mama ei, Marilena Țiganu. În postarea sa, Mihaela vorbește despre durere, vindecare, compasiune și forța de a merge mai departe.

2025, un an al pierderilor

În mesajul său, Mihaela Rădulescu rememorează cele două lovituri care au marcat-o profund. Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac, a murit în iulie 2025 într-un accident de parapantă, iar câteva luni mai târziu, în decembrie, vedeta și-a pierdut și mama.

„A trebuit să trec prin foarte multă durere în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea.”

Mihaela mărturisește că a ales să se retragă complet din lumina reflectoarelor pentru a-și trăi suferința în liniște, alături de cei apropiați.

„Am fost tăcută timp de 8 luni, făcând totul în liniște, primind partea mea de ajutor de la familia mea și de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut avea. Dar și de la străini – oameni buni care au vrut doar să își arate sprijinul.”

Un mesaj de Paște despre compasiune și solidaritate

În ciuda durerii, Mihaela a ales să transmită un mesaj cald și plin de speranță tuturor celor care au sărbătorit Paștele Catoilic. Ea îi îndeamnă pe oameni să se bucure de cei dragi, dar și să nu uite de cei singuri sau vulnerabili.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cât mai mult de momentele frumoase alături de cei dragi și păstrați în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Încercați să faceți cât mai mult bine, este cel mai frumos sentiment.”

Vedeta atrage atenția asupra celor care nu au cu cine să petreacă sărbătorile și încurajează gesturile de bunătate.

„Unii pot fi singuri astăzi, nu toată lumea are privilegiul de a fi cu familia sau prietenii. Nu fiți triști, mergeți și fiți alături de cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil unde bătrânii nu primesc vizite… Există întotdeauna modalități de a învinge tristețea, singurătatea sau durerea. Găsiți o cale de a fi buni, plini de compasiune, de folos.”

Vindecare prin a-i ajuta pe alții

Deși a trecut prin momente devastatoare, Mihaela spune că nu a încetat nicio clipă să fie alături de cei care aveau nevoie de sprijin, considerând că acest lucru a ajutat-o și pe ea să se ridice.

„Dar nici măcar pentru o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce cuiva mă va ajuta și pe mine să mă vindec.”

În finalul mesajului, Mihaela Rădulescu se adresează direct femeilor, vorbind despre importanța respectului de sine și a independenței.

„Nu am renunțat niciodată la cine sunt și la ceea ce am muncit atât de mult să construiesc. Nu m-am mulțumit niciodată să fiu doar femeia cuiva, indiferent câtă iubire, respect, încredere și siguranță au existat între noi.”

Ea le îndeamnă pe femei să nu accepte să fie diminuate sau umilite.

„Spun asta ca un memento pentru fiecare femeie de acolo – puternică, independentă, capabilă, inteligentă și în același timp îndrăgostită: nu lăsați pe nimeni să vă eticheteze sau să vă umilească, să vă trateze ca pe un nimic.”

Mesajul se încheie cu un apel la forță interioară și demnitate.

„Bazați-vă pe voi înșivă, rămâneți independente financiar și ripostați atunci când cineva încearcă să vă lipsească de respect, să vă umilească sau să vă discrediteze în fața altora. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta ca să vă regăsiți și să vorbiți deschis.”

Mihaela transmite un gând cald și femeilor din România: „Femeile din România sunt minunate, apropo.”

O fotografie plină de amintiri: „by therealfelixbaumgartner”

În final, Mihaela Rădulescu a adăugat și o notă încărcată de emoție la fotografia care însoțește mesajul ei. Imaginea este realizată chiar de Felix Baumgartner, partenerul ei dispărut, într-un Paște petrecut împreună, într-o perioadă în care viața lor era plină de lumină și liniște. „fotografie de therealfelixbaumgartner, cu ocazia unui Paște fericit!” a scris vedeta, transformând fotografia într-un omagiu discret, dar profund, pentru omul pe care l-a iubit și care i-a marcat viața. Această mențiune, aparent simplă, devine un simbol al legăturii lor și al amintirilor care o însoțesc acum în drumul ei spre vindecare.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News