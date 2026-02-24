Cum a apărut Mihaela Rădulescu în public, pentru prima oară după moartea mamei sale. A plecat în Italia alături de o prietenă

Mihaela Rădulescu a primit două lovituri grele din partea vieții. La doar jumătate de an de când și-a pierdut partenerul de viață, mama vedetei s-a stins și ea, lăsând un gol mai mare decât cuvintele ar putea să îl descrie. Vedeta de televiziune a fost pusă la pământ de viață, dar și-a promis că va sta demnă în fața vieții. Acum, Mihaela Rădulescu a apărut din nou în public, prima oară după înmormântarea mamei sale. Iată ce a făcut vedeta.

Mihaela Rădulescu, prima apariție în public după moartea mamei sale

Mihaela Rădulescu a suferit în vara anului 2025 o pierdere incomensurabilă. Partenerul ei de viață, sportivul Felix Baumgartener, a decedat după un accident de parapantă.

Moartea lui Felix a venit ca un șoc pentru Mihaela, care traversa o perioadă incredibil de grea. Cu toate acestea, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, mama ei a decedat, lucru care a devastat-o pe vedetă.

Acum, ea a apărut pentru prima oară în public după înmormântarea mamei sale. Mihaela Rădulescu a plecat în Italia, alături de o prietenă. Fostă prezentatoare a decis să se înconjoare de persoane dragi și încearcă să facă față vieții așa cum știe mai bine.

Vedeta a postat și o fotografie din Milano, unde apare alături de prietena ei, Jessica Stockman, o actriță de origine germană.

Mihaela s-a îmbrăcat în haine negre, de doliu și a ales să nu își arate chipul în fotografia de pe Instagram.

„Spre jocurile olimpice”, a scris Jessica Stockmann la fotografia în care apare și Mihaela Rădulescu.

De ce a murit mama Mihaelei Rădulescu

Mihaela Rădulescu a vorbit despre moartea mamei sale și a spus că ea nu era bolnavă, însă a suferit enorm după ce moartea lui Felix, iar inima ei nu a mai rezistat din cauza atâtor suferințe.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și de îmbrățișările lui, mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Așa cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix.

Și eu am pierdut-o pe mama, iar asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme, unul după altul… Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare îmi aduce viața.

Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trăit eu în ultimele cinci luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta. Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… dublu. Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune toată povestea vieții mele din ultimele cinci luni, pentru că sunt multe lecții de învățat pentru toți din ea”, a scris Mihaela Rădulescu într-un mesaj pe Instagram.

