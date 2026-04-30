Adela Popescu, dezvăluiri despre starea Mihaelei Rădulescu după perioada critică prin care a trecut: "Pentru toți cei care m-ați întrebat..." Actrița a fost să o viziteze

Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai dificile etape din viața sa personală, marcată de suferință și de un conflict public neașteptat. Recent, „diva de la Monaco” a primit vizita cuplului format din Adela Popescu și Radu Vâlcan, care au ales să îi fie alături pe Riviera Franceză într-un moment de maximă fragilitate.

Această întâlnire a depășit granițele unei simple vizite de curtoazie între colegi de breaslă, transformându-se într-un veritabil gest de susținere pentru Mihaela, a cărei liniște a fost zdruncinată de acuzațiile și umilințele venite din partea părinților fostului său partener.

Un umăr pe care să plângă: Adela Popescu, scut în fața suferinței

Aflată sub presiunea unui scandal care i-a provocat răni emoționale adânci, Mihaela Rădulescu pare să își găsească refugiul în prieteniile autentice din țară.

Adela Popescu a devenit vocea care i-a liniștit pe fanii îngrijorați de starea vedetei, confirmând indirect că Mihaela a trecut prin momente de cumpănă după ce a fost pusă într-o postură defensivă față de fosta sa familie adoptivă.

Prezența Adelei la Monaco a funcționat ca un balsam pentru vedeta care s-a simțit, în ultima perioadă, atacată din direcții neașteptate.

„Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela Rădulescu e bine. Și-o să fie și mai bine!”, a ținut să precizeze Adela Popescu, într-o încercare de a pune capăt speculațiilor și de a transmite un mesaj de speranță pentru cea care luptă acum să își recupereze liniștea interioară.

Invitația la simplitate ca formă de vindecare

După ce au împărțit o masă la un restaurant select din Monaco, Adela Popescu a simțit nevoia să o extragă pe Mihaela din peisajul strălucitor, dar uneori rece, al Rivierei Franceze, oferindu-i o alternativă plină de căldură românească. Invitația de a reveni în țară a fost formulată ca un remediu pentru suflet, bazat pe lucruri simple și oneste, departe de dramele internaționale și de tensiunile cu familia Baumgartner.

„Vai, ce bine am mâncat. Când vii în România, Mihaela Rădulescu, să știi că noi o să te răsfățăm. Cu omletă, telemea și salată de roșii cu ceapă”, a transmis Adela, subliniind că adevărata vindecare vine adesea din gesturi mici și prietenii care nu te judecă.

Puterea de a merge mai departe în umbra pierderii

Pe lângă tensiunile cu foștii socri, Mihaela Rădulescu poartă în suflet povara unei pierderi imense, apropiindu-se comemorarea unui an de la decesul lui Felix Baumgartner. Această perioadă delicată este accentuată de dorul profund și de efortul de a păstra intactă imaginea unei iubiri pe care o consideră unică. În ciuda umilințelor la care susține că a fost supusă de părinții acestuia, vedeta își găsește puterea în amintirile frumoase și în lecțiile de viață învățate alături de sportiv.

„I-am oferit iubire, respect, liniște și energie ca să-și facă munca zâmbind. El mi-a oferit înapoi toate acestea, plus o viață extremă și spectaculoasă la care alții doar visează. Asta a fost o viață trăită cu adevărat, pentru amândoi”, a scris Mihaela Rădulescu, demonstrând că, deși trece printr-un moment de vulnerabilitate extremă, refuză să lase scandalurile recente să îi umbrească trecutul glorios.

