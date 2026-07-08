Adela Popescu, imagini inedite din casa de la Șușani: „O lună de zile nu ne mai mișcăm de aici” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Adela Popescu și Radu Vâlcan lucrează de mult la casa de vacanță din Șușani. Cum cei trei copii sunt în vacanță, cuplul a decis că este momentul să își mute reședința departe de agitația din București. Mai mult, casa este aproape gata, iar întreaga familie se bucură de vară în natură.

Adela Popescu, imagini de la Șușani

Casa de la Șușani este proiectul de suflet al Adelei Popescu, început în urmă cu mai bine de un an. Ea și soțul ei au decis să își construiască o casă de vacanță aici, unde să se retragă departe de agitația și zgomotul Capitalei.

Căsuța este aproape gata, iar cum copiii sunt în vacanță de vară, întreaga familie și-a mutat reședința la țară, unde se bucură de vreme bună, natură și tot ce are de oferit întreaga proprietate.

Șușani se află în județul Vâlcea și este satul natal al Adelei Popescu, motiv pentru care a decis să își facă o căsuță aici, iar Radu Vâlcan a fost cu totul de acord, iar acum proiectul este aproape gata.

Citește și: E oficial! Adela Popescu se întoarce pe micile ecrane. Ce proiect pregătește vedeta la Pro Tv

Mai mult, comuna s-a dezvoltat foarte mult, iar actrița a povestit că oamenii de aici nu duc lipsă de nimic, pentru că au toate facilitățile, dar și un trai liniștit.

„Ne-am mutat sediul aici”

Familia Adelei Popescu va petrece întreaga vară aici, alături de cei trei copii. Vedeta a postat câteva fotografii cu căsuța absolut superbă, care i-a impresionat și pe internauți.

„Voiam să vă zic că sunt la Șușani, unde o lună de zile nu o să ne mișcăm de aici. Copiii vor sta un pic mai mult pentru că eu în luna august am niște treabă. Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată pentru că am început să îmi fac rutine, să mă gândesc cum fac să nu mă îngraș, ce antrenamente, ce mănânc.

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri despre întoarcerea în televiziune, viața cu trei copii și casa de la Șușani: „N-ar fi dat niciodată nimeni banii pe care i-am dat noi la Șușani” / Exclusiv

Ați văzut deja că am găsit în satul vecin, în Măciuca, un loc absolut superb unde copiii pot face de două ori pe săptămână înot, iar eu masaj. Cine ar fi crezut acum niște ani? Cam asta e treaba aici, așa că de acum o să tot postez de la Șușani”, a spus Adela Popescu, în mediul online.

Urmărește-ne pe Google News