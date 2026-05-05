Radu Vâlcan, detalii surprinzătoare despre viața Mihaelei Rădulescu în Monaco, după pierderea lui Felix Baumgartner. „Este o femeie extrem de puternică!”

Vacanța pe Coasta de Azur a cuplului format din Radu Vâlcan și Adela Popescu a adus mai mult decât o simplă ocazie de relaxare în doi. Întâlnirea cu Mihaela Rădulescu, stabilită de ani buni în Monaco, a transformat escapada celor doi soți într-un moment de reconectare cu o prietenă dragă care a trecut recent prin momente de o duritate extremă.

Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a oferit detalii despre starea de spirit a vedetei la aproape un an de la pierderea tragică a partenerului său, celebrul parașutist Felix Baumgartner.

Escapadă romantică fără copii: „Am putut să ne desfășurăm în voie”

Pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, drumul spre sudul Franței a fost în primul rând o promisiune respectată de a petrece timp doar ei doi, departe de responsabilitățile de părinți pentru trei băieți energici. Timpul petrecut împreună le-a permis să se reconecteze, profitând de ajutorul bunicilor care au preluat „comanda” acasă.

„A fost superb, de foarte mult timp noi nu am reușit să mergem undeva doar noi doi. Ne-am bucurat acum de o mini vacanță, am prins zilele acestea. Ne-am bucurat foarte tare unul de altul, pentru că este mai greu, cum spuneam, să ieșim doar noi doi. Toți părinții, cu siguranță, știu ce vorbesc. Ambii părinți au nevoie să se conecteze, să petreacă timp unul cu celălalt”, a povestit Radu Vâlcan pentru Spynews, despre zilele petrecute pe litoralul francez.

Liniștea cuplului a fost asigurată de faptul că cei mici se aflau pe mâini bune: „Ei au rămas acasă cu bunicii. Adică cumva aveam confortul acesta că ei sunt foarte bine acasă și atunci am putut și noi să ne desfășurăm în voie. Lucrurile sunt foarte simple atunci când sunt bunicii, care îi răsfață oricând, în orice secundă”.

Întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco

Ceea ce a început ca o revedere întâmplătoare în avion s-a transformat într-o discuție profundă, la o cafea, în a patra zi a vacanței lor. Radu Vâlcan a descris momentul ca fiind unul încărcat de emoție, mai ales că a fost prima dată când au revăzut-o pe Mihaela Rădulescu după accidentul fatal de parapantă al lui Felix Baumgartner, petrecut în iulie 2025.

„Ne-am bucurat de întâlnirea, care a fost absolut întâmplătoare, cu Mihaela Rădulescu. Ne-am întâlnit în avion, apoi ne-am reîntâlnit, în a patra zi de vacanță, la o cafea. A fost un moment emoționant. Am redescoperit-o pe Mihaela și am văzut acum că este bine, având în vedere momentele grele prin care a trecut. Ne-am bucurat și noi dacă am putut să îi aducem puțină bucurie în suflet”, a declarat acesta.

„O femeie extrem de puternică”: Cum se recuperează Mihaela după tragedie

Pierderea lui Felix a lăsat o urmă adâncă în viața vedetei, însă Radu Vâlcan a ținut să sublinieze forța interioară a acesteia. Deși suferința este încă prezentă, Mihaela pare să fi găsit resursele necesare pentru a-și păstra optimismul care a consacrat-o.

„Este foarte bine, Mihaela Rădulescu este bine cât se poate, având în vedere cele întâmplate. Este o femeie extrem de puternică și va trece cu siguranță peste momentul acesta dificil. O știam pe Mihaela Rădulescu cea extrem de jovială, veselă, pozitivă, de fiecare dată cu o vorbă bună pentru fiecare. Și acum am redescoperit-o, am văzut-o pe acea Mihaela Rădulescu pe care o știam și ne-am bucurat foarte tare”, a explicat prezentatorul.

Vizita prietenilor din țară a fost un balon de oxigen pentru „Diva de la Monaco”, Radu adăugând că sprijinul celor apropiați este esențial în astfel de momente: „Chiar dacă trece prin momente dificile, totuși are puterea să meargă mai departe, asta și datorită oamenilor pe care îi cunoaște, mai mult sau mai puțin, în viața ei. Este o femeie excepțională, un om deosebit”.

