Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscu-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să…”

După o zi de filmări petrecută alături de Mihaela Rădulescu, Ana Baniciu a împărtășit pe Instagram cât de mult o admiră.

Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscu-o recent

Mihaela Rădulescu continuă să inspire generații, iar acest lucru a fost reconfirmat recent de Ana Baniciu, care a petrecut o zi în compania sa. Într-un mesaj pe Instagram, Ana a descris întâlnirea ca fiind memorabilă, subliniind impactul pe care Mihaela l-a avut asupra ei încă din copilărie. Cele două s-au întâlnit la filmările pentru proiectul „Fără Sense Filmul”, iar Ana nu a ezitat să-i dedice un mesaj emoționant.

„O femeie puternică rămâne o femeie puternică, indiferent ce drum o așteaptă. Am petrecut o zi cu Mihaela Rădulescu la filmările «Fără Sense Filmul». La prânz, îi auzeam vocea inconfundabilă și primul meu gând a fost că e un televizor deschis pe undeva. Apoi mi-am dat seama de ce. Pentru că în copilăria mea era unul dintre cei mai valoroși influenceri… doar că nu o numeam așa”, a scris Ana Baniciu în mediul online.

Fascinată de energia și profesionalismul Mihaelei, Ana a adăugat: „În orele petrecute lângă ea am încercat să uit că e persoană publică (greu) și să fiu atentă la femeia din fața mea. La leoaica din ea. La forța ei. La felul deschis în care vorbește. La seriozitatea cu care muncește. La cât de prezentă este în tot ce face. La cât de multă energie poate să aibă… WiFi-ul ei bate până unde vrea ea”.

Postarea Anei a strâns peste 16.000 de aprecieri și sute de comentarii, inclusiv din partea altor vedete. Mihaela Rădulescu nu a rămas indiferentă și i-a răspuns cu un mesaj plin de căldură: „Ana… L-am iubit pe tatăl tău mereu, dar n-am știut ce dragă o să-mi crești în inimă și tu… Mulțumesc frumos!”.

