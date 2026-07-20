Ce a făcut Mihaela Rădulescu în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „M-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată”

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Mihaela Rădulescu a făcut un gest emoționant la un an de la tragica pierdere a lui Felix Baumgartner, partenerul său de viață. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, vedeta a împărtășit cum a ales să marcheze acest moment dureros, dar și cum a găsit forța de a merge mai departe.

Mihaela Rădulescu, omagiu pentru Felix Baumgartner

Pe 17 iulie, ziua în care s-a împlinit un an de la tragica moarte a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu s-a întors în Italia, chiar în locul în care iubitul său și-a pierdut viața.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță. Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Felix Baumgartner, considerat „cel mai cunoscut parașutist din lume”, a fost un pionier al zborului extrem, doborând recorduri care au făcut istorie. A devenit primul om care a depășit viteza sunetului sărind din stratosferă. Pilot de elicopter comercial, dar și de elicopter acrobatic, Felix era de asemenea un pasionat de parapantă și paramotor, sport care, din păcate, i-a devenit fatal.

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Vedeta a inițiat festivalul mondial „Fly for Felix”

În postarea sa, Mihaela Rădulescu a dezvăluit că a inițiat „Fly for Felix”, un festival mondial dedicat pasionaților de zbor.

„FLY FOR FELIX – un festival mondial neconvențional, care se poate întâmpla oriunde, oricând, acolo unde există oameni care iubesc zborul la fel de mult cum îl iubea Felix și oameni care l-au iubit, l-au admirat și au fost inspirați de moștenirea pe care a lăsat-o. Felix a fost cel mai cunoscut parașutist din lume, multiplu campion mondial, primul om care a depășit viteza sunetului atunci când a sărit din stratosferă, pilot comercial de elicopter, autorizat să piloteze nouă tipuri de aeronave, un pilot de elicopter acrobatic extraordinar, pilot licențiat de balon cu aer cald, cel mai tânăr laureat al distincției Living Legends of Aviation, un pasionat de parapantă și chiar și mai îndrăgostit de paramotor. Așadar, dacă oricare dintre aceste lucruri face parte din viața ta, #FlyForFelix”, a continuat vedeta.

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Mihaela Rădulescu i-a îndemnat pe toți cei care sunt pasionați de zbor să folosească hastag-ul „Fly for Felix” și a dezvăluit că deja mii de oameni din întreaga lume l-au utilizat deja.

„Folosește acest hashtag, dar, mai important decât atât, pune-ți sufletul în ceea ce faci. (…) Felix era cel mai fericit acolo, sus, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care și-a dorit să le fac pentru el, în caz că… Ei bine, acum se întâmplă în întreaga lume și nu pot să le mulțumesc îndeajuns tuturor piloților care au făcut deja asta, din Statele Unite, Italia, Elveția, România, Franța, Brazilia, Germania, Austria, Polonia, Croația, Belgia, Israel, Singapore…Postați imaginile sau clipurile cu zborul vostru, ca să le pot adăuga în filmul Fly For Felix”, a mai spus vedeta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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