Ce spune Dan Negru după ce Mihaela Rădulescu a anunțat că joacă într-un serial difuzat online: „Show-urile cu vedete au rămas cele de umilință”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dan Negru a vorbit despre experiența lui în televiziune, dar și despre revenirea Mihaelei Rădulescu în atenția publicului din România cu un serial difuzat online. El spune că televiziunea ar trebui să facă orice este necesar ca să revină în atenția oamenilor.

Dan Negru a reluat filmările pentru emisiunea „Jocul cuvintelor”

Dan Negru a reluat la Kanal D filmările pentru emisiunea „Jocul cuvintelor”, cu care se află constant în topul audiențelor. El a povestit despre faptul că este, probabil, cel mai profitabil financiar show Tv.

Mai mult, spune prezentatorul Tv, în cei aproape 30 de ani de televiziune, aproape toate show-urile pe care le-a prezentat au fost de succes.

„E poate cel mai profitabil financiar show TV, se difuzează zilnic și în reluare, de peste 4 ani, cu audiențele pe care toată piața media le cunoaște. Nu am vrut să fiu prizonierul unui singur format TV. În viața mea am făcut de toate, de la emisiuni cu copii, la cele cu „Blonde”, de la farse, la revelioane”.

Citește și: Cum arăta Dan Negru în tinerețe. Imaginea rară cu care și-a surprins fanii

El a vorbit despre valul de popularitate ale concursurilor de supraviețuire și a spus că este tot mai greu să faci show-uri cu vede azi.

„E tot mai greu sa faci show-uri cu vedete azi, show-urile cu vedete au rămas cele de umilință, se numesc ele în TV, reality de gen „Survivor” sau „Asia Express”, formate internaționale, în care nu alegerea câștigătorului e cheia, ci umilința celui învins.

Citește și: Dan Negru, atac acid la adresa lui Cristian Boureanu, după ipostazele controversate de la „Survivor”: „Omul era dezbrăcat și se certa cu unii pe acolo. După ce a condus țara!”

Dar astfel de reality se fac cu vedete de mâna a doua, niciodată Halep, Nadia, Smiley, Andra nu vor accepta umilința unor reality show-uri. Așa e peste tot în lume. Astfel că show-urile cu oameni simpli capătă tot mai mare amploare”, a mai spus acesta exclusiv pentru Click!

Ce spune despre Mihaela Rădulescu

Dan Negru a vorbit și despre revenirea Mihaelei Rădulescu în atenția publicului, cu un serial digital de comedie numit „Fără Sense”. Acesta are 18 episoade filmate și este difuzat și distribuit online, pe TikTok, Instagram, YouTube, Facebook și Linkedin.

Dan Negru spune că Mihaela Rădulescu ar trebui să fie și pe micul ecran, cu o nouă emisiune Tv.

„Televiziunea ca breslă își pierde influența, de la zi la zi. Audiența unei televiziuni de știri e mai mică decât like-urile unei postări bune pe FB, așa că tv are nevoie de orice care să o reducă în atenția oamenilor”.

Urmărește-ne pe Google News