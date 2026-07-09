Dan Negru, mai sincer ca niciodată despre salariul din televiziune. Dezvăluiri neașteptate

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Dan Negru a făcut dezvăluiri neașteptate despre banii încasați la diverse posturi de televiziune unde a lucrat. Prezentatorul Tv a vorbit despre faptul că a simțit că trebuie să își facă un viitor și că există un lucru care l-a făcut să privească altfel lumea micului ecran. El a vorbit și despre salariul pe care îl încasa în televiziune. Iată ce a spus acesta.

Dan Negru, despre banii încasați din televiziune

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori Tv din România și spune că de-a lungul timpului a învățat lecții importante despre oameni, dar și despre bani.

El a vorbit despre perioada în care avea emisiuni cu audiențe uriașe, însă cu toate acestea, un director al postului tv unde lucra voia să îl înlocuiască pentru că era considerat „prea bătrân”. Negru a explicat de ce privește fiecare ban câștigat din televiziune ca pe un privilegiu.

Prezentatorul a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din cariera lui și spune că televiziunea nu este foarte diferită de alte domenii.

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„Televiziunea nu e diferită de alte meserii, oamenii sunt aceiași. Și e exact ca la maimuțe: cu cât te urci mai sus în copac, cu atât ți se vede mai bine fundul. Am întâlnit în breasla asta oameni-oameni și oameni-maimuță”, a declarat Dan Negru, pentru viva.ro.

Raportându-se la banii câștigați din televiziune, Dan Negru spune că nu a simțit niciodată că merge la un serviciu din obligație, motiv pentru care consideră că fiecare câștig obținut este un bonus.

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„Îmi place ce fac și eu cred că fiecare leu pe care l-am câștigat în televiziune l-am găsit pe jos. Nu am avut un serviciu obligatoriu la care să mă fi dus vreodată. Câștigurile mele din televiziune sunt bani găsiți pe jos”.

Au vrut să îl înlocuiască

Dan Negru a povestit că, la un moment dat, i s-a sugerat că ar trebui să fie înlocuit cu un coleg mai tânăr, deși realiza deja emisiuni de mare succes, iar audiențele confirmau acest lucru.

„România se confruntă cu discriminarea de vârstă, iar televiziunea e un domeniu în care ea există. Larry King s-a apucat de televiziune la 50 de ani; până atunci era anonim. La noi asta ar fi fost imposibil.

Aveam vreo 35 de ani, făceam deja revelioane de niște ani, toate lider de audiență, și un director al televiziunii la care lucram atunci a sugerat că ar trebui să fiu înlocuit cu cineva mai tânăr. Aveam 35 de ani! În momentele acelea mi-am dat seama că piața media de la noi nu e zdravănă la cap și am investit în așa fel încât să pot rezista și atunci când vremurile vor fi grele. Mă uit la Carlo Conti, în zilele astea, la Sanremo. Suntem departe de lumea civilizată a televiziunii, dar ne credem păuni. Și curcanul se crede păun…”

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