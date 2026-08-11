Dan Negru, despre prețurile la benzină și motorină în Turcia, în august 2026: „Barosanii lor modifică frecvent accizele”

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Dan Negru se află în vacanță în Turcia, de unde își ține urmăritorii la curent cu ce se întâmplă într-una dintre destinațiile favorite de vacanță a românilor. El a vorbit recent despre cât costă benzina și motorina în această țară.

Dan Negru, vacanță în Turcia. Cum sunt prețurile în august 2026

Prezentatorul Tv și familia lui se află la un resort all inclusive în Turcia și zilele trecute vorbea despre cum românii își umplu farfuriile cu mâncare.

El își ține urmăritorii la curent cu tot ce face în vacanță, iar acum a ajuns la o benzinărie ca să vadă cât costă un litru de motorină și de benzină.

„Nu îmi dau cu părerea! Doar am oprit să iau benzină și arăt ce se vede. Nu sunt «dușmanul poporului» arătându-i pe alții”, a scris Dan Negru în dreptul unui clip video de un minut pe care l-a postat pe Facebook.

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El a spus că un litru de benzină costă 6,65 de lei în Turcia, iar motorina este 7.98 lei. El a spus că acest lucru este posibil datorită sistemului Eșel Mobil, de stabilizare a accizelor.

„Barosanii modifică accizele frecvent”

„Dacă tot e vremea vacanțelor, anul trecut peste un milion de turiști români au venit în Turcia. Și jumătate dintre ei au venit cu mașinile. Adică vreo 500.000 au venit cu mașinile în Turcia anul trecut. Așa că de curiozitate am intrat într-o benzinărie, să văd cum arată la ei o benzinărie. Sau prețurile cum arată la ei. Dar să vă arăt benzina, motorina la ei. Acum, la început de august 2026!

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Barosanii lor modifică frecvent accizele în funcție de piața mondială și au măsuri de limitate a prețurilor. Eu doar arăt, nu comentez! Nu zic că e bine la unii, că e rău la alții. Nu spun nimic! Nu vreau să fiu dușmanul poporului. Nu vreau să am belele, ăsta e tot cuvânt turcesc.

Înseamnă încercare grea. În Coran, cuvântul apare cu sensul de încercare la care e supus omul prin suferință și nenorocire. La noi beleaua e alta…”, a explicat Dan Negru în videoclipul postat pe Facebook.

Fanii au reacționat rapid și au constatat că la noi, benzina și motorina costă aproape dublu.

„Ca la noi la nimeni! Suntem de tot râsul”, a comentat un internaut.

Filmulețul a adunat rapid sute de comentarii și aproape 300.000 de vizualizări.

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