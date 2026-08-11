Trecutul neștiut al soțului Deei Maxer. Constantin Cataramă a avut o carieră bisericească, dar a fost dat afară

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Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit pe 11 mai 2026 și au început un nou capitol împreună. Cei doi își amenajează acum casa în care vor locui. Puțini știu însă ce trecut are soțul Deei Maxer.

Constantin Cataramă a slujit în altar

Înainte să lucreze în domeniul afacerilor și al consilierii, Constantin Cataramă a avut o carieră în Biserică. Nu doar că a absolvit Teologia, ci a ajuns să slujească drept preot și chiar a fost preot paroh.

Informațiile apar în documente publice ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Într-un material publicat în noiembrie 2017, Constantin Cataramă este menționat drept preotul paroh al Bisericii „Sfinții Voievozi” din Râmnicu Sărat, județul Buzău, conform Cancan.ro.

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La acea vreme, acesta a participat la slujba organizată cu ocazia hramului bisericii, alături de Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. În relatarea oficială, Constantin Cataramă este menționat de mai multe ori în calitatea sa de preot.

Ulterior, însă, cariera sa bisericească s-a încheiat. Într-o listă publicată de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei în 2024, cu preoții depuși și caterisiți în perioada 1998-2023, apare numele Cataramă-Popescu Constantin.

Acesta este trecut în categoria preoților „depuși (destituiți) din treapta preoției”.

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De ce a fost exclus Constantin Cataramă din Biserică

Documentul nu precizează motivul exact pentru care Constantin Cataramă a fost destituit.

După încheierea activității în Biserică, Constantin Cataramă s-a orientat către alte domenii. Momentan, el se prezintă drept teolog, consilier în dezvoltare personală și terapeut în formare și activează în domeniul vânzărilor.

Deea Maxer și Constantin Cataramă și-au oficializat relația în luna mai a acestui an, după ce fiecare a trecut printr-o căsnicie anterioară.

Constantin Cataramă are două fiice din relația anterioară, iar Deea Maxer are, la rândul ei, doi copii din căsnicia cu Dinu Maxer.

Vedeta a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei de naștere.

„De ziua mea am zis «Da», iar azi, de ziua ta am spus amândoi “Da”. Astăzi nu este doar despre o semnătură sau o ceremonie. Pentru mine, este despre curajul de a crede din nou în iubire. Îți mulțumesc Cataramă Constantin pentru familia noastră frumoasă!”, a scris fosta soție a lui Dinu Maxer.

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