Codin Maticiuc, confesiuni emoționante despre cancerele părinților: „Tata a avut primul cancer din familie, a avut două, iar mama unul, dar mult mai violent”

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Codin Maticiuc a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața lui, când tatăl său a fost diagnosticat cu cancer, în urmă cu câțiva ani. Ulterior, și mama lui Codin, Smaranda Maticiuc, a fost diagnosticată la rândul ei cu cancer.

Codin Maticiuc, confesiuni emoționante despre cancerele părinților

Ion Maticiuc, tatăl lui Codin Maticiuc, a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer la gât, acum mai mulți ani. La rândul ei, mama lui Codin, Smaranda Maticiuc, s-a luptat cu un cancer „foarte violent”, din cauza căruia a suferit mai multe operații pe creier. Recent, Codin a vorbit despre aceste provocări dure prin care familia lui a trecut.

„Tata a avut primul cancer din familie, a avut două, iar mama unul, dar mult mai violent. A fost destul de terifiant când auzi această boală grea și necruțătoare. De atunci m-am mai obișnuit cu gândul în sensul în care cunosc statisticile care sunt îngrijorătoare. Acum vreo 6-7 ani a descoperit. Tata s-a operat de cancer la Viena și tratamentul l-a făcut în Elveția”, a mărturisit Codin Maticiuc în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”, citată de WOWbiz.ro.

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Ziua în care a aflat că tatăl lui avea cancer

Ziua în care Codin a aflat despre diagnosticul tatălui său rămâne una greu de uitat. Actorul povestește cum un telefon primit din Grecia a schimbat totul. „A fost foarte bizar. Tata m-a sunat din Grecia, îl durea în gât și a zis «Mă doare în gât, cred că am cancer». I-am zis să lase prostiile. El real avea cancer. Când a ajuns în România, am mers la un spital de lângă noi, s-a uitat cineva în gât la el și ne-a spus că are o tumoare.”

Recuperarea tatălui său după operația de la Viena a fost un proces lung și dificil, marcat de eforturi extraordinare. „După operație, tata a reînvățat să înghită, să mănânce și să vorbească. Am stat acolo cu el niște luni de zile”, a povestit Codin.

Foto: Instagram

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