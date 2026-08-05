Ce spune Mircea Badea despre Răzvan și Dani: „De când sunt eu coleg cu nu știu ce Gigel?!”

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Mircea Badea a declarat, în emisiunea lui de la Antena 3, că nu se consideră coleg cu Răzvan Simion și Dani Oțil, prezentatorii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, deși fac parte din același grup media.

Ce spune Mircea Badea despre Răzvan și Dani

Mircea Badea a criticat conceptul de coleg de trust. În susținerea opiniei lui, prezentatorul emisiunii „În gura presei”, de la Antena 3 CNN, i-a adus în discuție pe Răzvan și Dani, prezentatorii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1.

Mircea Badea consideră sintagma „coleg de trust” drept lipsită de sens. Potrivit prezentatorului, doar faptul că două persoane semnează un contract cu aceeași entitate economică nu înseamnă că devin automat colegi.

„Nu mai pot cu «colegul de trust»! Eu nu înțeleg ce este aia coleg de trust. Adică niște oameni sunt colegi de trust dacă au niște contracte cu o entitate economică? Și asta îi face colegi? În mintea mea și în afectul meu, eu sunt coleg cu foarte puțini oameni. Și anume, cu ăia cu care am fost la război, alături de care mi-am riscat pielea, în niște situații foarte nasoale. Și ei sunt foarte puțini. Cu Gigel de nu știu unde… Nu l-am văzut în viața mea, nu a fost lângă mine, alături de mine, cu mine când ne riscam pielea, când treceam prin nenorociri, când ne gândeam dacă supraviețuim sau nu… De când sunt eu coleg cu nu știu ce Gigel?! Deci, eu sunt coleg cu ăia cu care am fost la război și alături de care mi-am riscat pielea. În rest, n-am nici un fel de sentiment sau vreun gând, cu altcineva”, a spus Badea, citat de VIVA!.

Făcând referire la alți „colegi din trust”, precum Răzvan și Dani, Badea a subliniat că, deși îi consideră oameni respectabili, nu îi percepe drept colegi. „Nu sunt coleg, de exemplu, în mintea mea, cu Răzvan și Dani. Nu e ceva rău ce spun despre ei. Sunt niște persoane absolut onorabile, îi susțin, dar nu sunt coleg cu ei. Nu i-am văzut, avem arealuri de răspândire diferite.”

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Un atac direct la Florin Ristei

Mircea Badea și-a exprimat o opinie mult mai tranșantă la adresa lui Florin Ristei. Artistul a intrat în vizorul lui Badea după o discuție online cu Speak despre utilizarea literelor „â” și „î” în limba română. Prezentatorul a criticat dur comentariile făcute de artist, spunând că sunt incorecte și superficiale.

„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv”, a spus Badea,.

Badea a continuat criticile, susținând că Ristei ar fi lipsit de cunoștințe solide în domeniu, ceea ce a dus la răspândirea unor informații eronate. „Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate.”

Mircea Badea susține că Florin Ristei a oferit o explicație greșită despre originea folosirii literei „â”, afirmând că aceasta nu ar fi fost introdusă de regimul comunist. „Nu este adevărat. â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta”, a mai spus Mircea Badea.

Foto: Facebook; Captură YouTube

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