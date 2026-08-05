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Lumea divertismentului este în doliu după pierderea uneia dintre cele mai îndrăgite figuri ale comediei britanice. Jimmy Cricket a murit la vârsta de 80 de ani, în urma unei scurte suferințe, lăsând în urmă o moștenire de neuitat și generații de spectatori care i-au îndrăgit stilul unic.

Ultimele momente alături de cei dragi

Cunoscut pentru stilul său inconfundabil, marcat de vestimentația ieșită din comun și de poantele inofensive, dar memorabile, artistul a fost înconjurat de dragoste până în ultimele clipe ale vieții. Familia sa a transmis un mesaj plin de emoție în care reflectă spiritul în care acesta și-a trăit întreaga existență.

„A fost clovnul nostru pentru totdeauna; a făcut glume cadrelor medicale minunate din NHS și nouă tuturor, până la sfârșit. Curajul, demnitatea și pozitivitatea lui, în ciuda a tot ce a îndurat, au fost o sursă de inspirație”, a declarat familia comediantului, potrivit BBC.

Membrii familiei au subliniat, de asemenea, credința profundă pe care artistul a purtat-o de-a lungul anilor.

„Jimmy a fost un om de o credință profundă și un Cavaler Papal al Bisericii Catolice. A crezut că moartea nu este sfârșitul și aștepta cu nerăbdare eternitatea, așa că, într-adevăr… ȘI MAI ESTE CEVA!”, au adăugat aceștia, făcând trimitere la celebra sa replică de pe scenă.

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Val de omagii din partea colegilor de breaslă

Impactul pe care Jimmy Cricket l-a avut asupra lumii spectacolului s-a văzut imediat prin reacțiile calde venite din partea celor care l-au cunoscut și au împărțit scena cu el.

Comediantul nord-irlandez John Linehan a remarcat naturalețea și modestia colegului său de scenă.

„Era atât de drăguț și de modest. Era atât de amuzant… era pur și simplu o stea, atât de modest, atât de simplu în tot ce făcea și toată lumea îl iubea”, a spus John Linehan.

La rândul său, comediantul Tim Vine a rememorat momentele speciale petrecute alături de el.

„Am o amintire grozavă de când eram la el acasă și m-a întrebat: ‘Vrei să auzi noul meu cântec?’ I-am răspuns: ‘Bineînțeles’. Apoi mi l-a cântat live, dansând în fața mea. M-am gândit: ‘Sper să fiu și eu așa când voi fi mai în vârstă’”, a povestit Tim Vine.

Actorul și comediantul Ted Robbins a evidențiat stilul curat și abordarea caldă pe care Cricket o avea față de comedie.

„A fost unul dintre ultimii mari comici cu un stil unic, care nu a fost niciodată vulgar, ci doar amuzant. Știu că el și întreaga lui familie au o credință creștină profundă, așa că poate Îngerii îi vor spune: ‘Vino încoace, Jimmy – mai este ceva!’”, a subliniat Ted Robbins.

O legendă pentru publicul din Marea Britanie

Timp de mai bine de un deceniu în ultimii ani din viață, artistul a fost o prezență constantă pe scena Hotelului Lyndene din Blackpool, unde era considerat o adevărată emblemă. Personalul locației i-a adus, la rândul său, un omagiu emoționant.

„Cu o profundă tristețe am aflat de trecerea în neființă a foarte bunului nostru prieten și o adevărată legendă a hotelului Lyndene, Jimmy Cricket. Jimmy i-a binedispus pe oaspeții noștri de la Lyndene timp de peste 10 ani. Ne va lipsi enorm tuturor”, au transmis reprezentanții hotelului.

Plecarea lui Jimmy Cricket marchează sfârșitul unei ere în comedia clasică, lăsând în urmă amintirea unui artist complet care a adus bucurie pură în viața a milioane de oameni.

Foto – Profiemdia

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