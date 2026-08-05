Cum arată casa Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Cei doi soți au decis să vândă vila de lux din Otopeni

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Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au decis să-și vândă vila din Otopeni pentru a se muta într-o casă mai spațioasă. Astfel, cei doi soți au făcut o prezentare a fiecărei camere a casei lor de lux, oferindu-le fanilor posibilitatea de a vedea cum au trăit în toți acești ani.

Cum arată casa Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au decis să facă un pas curajos în viața lor de familie: cei doi și-au scos la vânzare vila din Otopeni, unde și-au construit amintiri prețioase în ultimii ani. Motivul? Dorința de a se muta într-o casă mai spațioasă, care să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale familiei lor.

Locuința, situată într-o zonă liniștită și cu acces rapid la DN1, este parte a unui duplex impresionant, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 196 de metri pătrați utili. De-a lungul timpului, casa a trecut printr-un proces amplu de modernizare, astfel încât să devină un adevărat sanctuar al confortului și al rafinamentului. Cu ajutorul unui designer de interior, vila a fost transformată într-un spațiu contemporan, dominat de culori calde, luminozitate naturală și finisaje premium.

Una dintre atracțiile principale ale casei este livingul elegant, care impresionează prin designul său aerisit și mobilierul modern, cu o atenție deosebită acordată detaliilor decorative.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au investit de asemenea în zona de dining și în bucătărie, care inițial era open-space, dar care a fost ulterior delimitată cu pereți de sticlă pentru un plus de funcționalitate. Mobilierul bucătăriei a fost realizat pe comandă, iar electrocasnicele de top completează perfect acest spațiu gândit să îmbine utilul cu frumosul.

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Unde vor să se mute vedetele

Casa a fost concepută pentru a satisface nevoile unei familii moderne, oferind camere spațioase, băi generoase și soluții inteligente de organizare. În plus, suprafețele vitrate mari permit pătrunderea luminii naturale, creând un ambient cald și primitor.

Cu toate acestea, decizia de a vinde casa nu este legată de nemulțumiri, ci de visul de a se muta într-o proprietate mai mare, care să corespundă planurilor de viitor ale familiei lor.

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În timp ce fiica cea mare a lui Mădălin Ionescu, Ștefania, locuiește deja separat, Cristina, Mădălin, fiica lor Petra și Filip, fiul fostului prezentator tv dintr-o relație anterioară, își doresc un spațiu care să le ofere și mai multă libertate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu casa Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu

Sursă foto: Facebook

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