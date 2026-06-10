Cum arată noua casă a lui Nicole Cherry. Artista și-a cumpărat o vilă inteligentă / Galerie foto

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Nicole Cherry și-a dezvăluit noua locuință, o casă inteligentă ultramodernă, unde totul funcționează printr-o simplă apăsare de buton. De la draperii electrice la un living spațios, casa artistei impresionează prin stil și confort.

Cum arată casa inteligentă a lui Nicole Cherry

O casă modernă, inteligentă și plină de stil – așa arată locuința artistei Nicole Cherry, o adevărată oază de confort și tehnologie. Cântăreața, cunoscută publicului încă din 2013, și-a deschis porțile casei pentru fani.

Trăim într-o lume în care tehnologia transformă fiecare aspect al vieții noastre. Nicole Cherry s-a adaptat perfect acestui trend, optând pentru o casă inteligentă care îi face viața mai ușoară. Cu o simplă apăsare de buton, artista își poate pregăti cafeaua direct din dormitor sau poate regla luminozitatea camerei cu ajutorul draperiilor electrice.

Zona de zi a locuinței este spațioasă și modernă, emanând rafinament și confort. Livingul și diningul se îmbină armonios într-un design aerisit, decorat cu perdele albe și draperii maro închis, asortate cu plante exotice care aduc un strop de natură în interior. Totul arată ca desprins dintr-un film, iar stilul vedetei se reflectă în fiecare detaliu.

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Camera Anastasiei, un colț de lumină

Cea mai luminoasă cameră din casă? Fără îndoială, dormitorul micuței Anastasia, fiica artistei. Nicole a ales draperii lejere, de culoare crem, pentru a intensifica lumina naturală, creând un spațiu cald și primitor pentru micuța ei.

„Vreau ca Anastasia să crească într-un mediu plin de lumină și veselie. Este important să se simtă bine în camera ei”, a mărturisit Nicole într-un interviu anterior.

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Dincolo de povestea locuinței sale, viața personală a lui Nicole Cherry este la fel de fascinantă. Alături de partenerul ei, Florin, și de micuța Anastasia, artista trăiește o poveste de iubire frumoasă. Însă începutul relației lor nu a fost lipsit de provocări. Nicole a dezvăluit că, la doar 19 ani, a decis să se mute cu Florin, o decizie care a surprins-o pe mama sa.

„Relația mea cu Florin a fost una în care tata a avut încredere, dar lucrurile s-au pripit pentru că ne-am și mutat destul de repede împreună. Pentru mama, a și fost prima relație pe care eu am avut-o și îți dai seama că ei i-a fugit un pic pământul de sub picioare. Tata m-a ajutat pe mine foarte mult. A vorbit cu ea pur și simplu și i-a spus: «Tu aveai copil la vârsta ei, las-o să își trăiască pur și simplu viața, pentru că tu aveai deja o familie și un copil»”, a povestit cântăreața într-un interviu acordat Pro FM.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu casa lui Nicole Cherry

Sursă foto: Instagram

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