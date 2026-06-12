Nicole Cherry a cântat la petrecerea de final de turneu a lui J Balvin, în Columbia. Cum a început prietenia lor

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La doar câteva zile după lansarea piesei „Bunda”, Nicole Cherry a cântat în Columbia la evenimentul de încheiere a turneului lui J Balvin. O premieră pentru artistă, care își consolidează prezența pe scena muzicală globală.

Nicole Cherry a cântat la petrecerea de final de turneu a lui J Balvin, în Columbia

Nicole Cherry își marchează ascensiunea internațională cu un moment de neuitat: prezența sa la petrecerea de final de turneu a superstarului J Balvin, organizată pe spectaculoasa insulă Tierra Bomba, în apropiere de Cartagena, Columbia. Evenimentul, care a avut loc recent, a reunit nume sonore din industria muzicală latino, devenind un prilej perfect pentru artista româncă de a-și consolida legătura cu această scenă vibrantă.

Artista de 27 de ani a urcat pe scenă alături de DJ Pope, colaborator de lungă durată al lui J Balvin, și de DJ-ul columbian Tornall. A fost prima ei vizită în Cartagena, iar experiența s-a dovedit a fi una cu adevărat memorabilă. „Muzica chiar are puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de unde vin. Pentru prima dată în Cartagena, am cântat pe insula Tierra Bomba, în cadrul petrecerii oficiale de final de turneu a lui J Balvin. O seară incredibilă, plină de energie. Cu siguranță, muzica deschide uși, aduce oamenii împreună și creează genul de amintiri pe care le porți cu tine oriunde ai merge”, a declarat Nicole Cherry.

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Cum a început prietenia dintre Nicole Cherry și J Balvin

Nicole Cherry și J Balvin s-au cunoscut în anul 2013, la scurt timp după ce fiecare a început să câștige notorietate, Nicole cu piesa „Memories”, iar Balvin cu piesa „Tranquila”. „Ce m-a șocat pe mine la Balvin a fost că atunci când și-a schimbat numărul de telefon, când avea deja colaborarea cu Beyonce, a ținut să-mi scrie că l-a schimbat. Am numărul lui de la începuturi, când m-am întâlnit cu el. De-abia mă lansasem și tot atunci se lansase și el cu „Tranquila”. Atunci m-am întâlnit cu el și, ulterior, am mai discutat. De exemplu, i-am cerut un filmuleț de ziua lui Florin, îl am și acum”, a declarat Nicole Cherry în aprilie 2022, la Pro FM.

Această apariție internațională vine la doar câteva zile după lansarea piesei „Bunda”, cel mai nou single al artistei. Cu ritmuri vibrante și influențe latino-urbane, melodia reflectă perfect direcția muzicală pe care Nicole Cherry o urmează de câțiva ani. Pentru realizarea acestui proiect, artista a colaborat cu producători și compozitori de top din America Latină, iar videoclipul piesei a fost filmat în Medellín, epicentrul muzicii latino contemporane și leagănul unor mari artiști precum J Balvin, Karol G și Feid.

Cu pași siguri, Nicole Cherry își construiește un loc pe scena internațională, dovedind că muzica poate sparge orice granițe și aduce oamenii împreună.

Foto: Arhiva personală

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