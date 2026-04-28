Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026, au achiziționat prima lor casă, îndeplinindu-și un vis pe care îl aveau de șase ani. Cuplul, care a câștigat peste 74.000 de euro în competiție, este pregătit să înceapă renovările.

Oase și Maria Pitică și-au cumpărat prima lor casă

Oase și Maria Pitică, câștigătorii emisiunii „Power Couple România 2026”, au bifat un moment emoționant în viața lor: și-au cumpărat prima casă. După mai bine de șase ani de relație și o perioadă petrecută într-un apartament închiriat, cei doi au reușit să facă pasul cel mare.

„Suntem, în sfârșit, acasă”, au declarat ei fericiți.

„Vrem să vă zicem că există niște momente pe parcursul vieții noastre pe care nu le uităm niciodată, și ăsta este unul dintre momentele alea pentru noi. După mult timp în care ne-am dorit să facem asta și după multe căutări, suntem, în sfârșit, acasă”», au scris Oase și Maria Pitică pe rețelele de socializare, alături de imagini cu noua lor locuință.

Cu zâmbetul pe buze, au adăugat: „Am reușit! Să înceapă renovările!!!”

Citește și: Ema Oprișan, confesiuni dureroase despre momentul în care a fost nașă de botez cu Răzvan Kovacs, imediat după despărțire: „M-am simțit copleșită. Toată lumea se uita la mine” / EXCLUSIV

Citește și: Sabrina și Dima de la Mireasa, sezonul 7, așteaptă primul copil împreună. Au dezvăluit sexul bebelușului pe stadion: „Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”

Povestea succesului lor la „Power Couple”

Drumul lor spre victorie nu a fost ușor. Deși inițial fuseseră eliminați din competiția difuzată de Antena 1, Oase și Maria Pitică au revenit în finală și au reușit să depășească alte cupluri puternice, precum Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sau Simona și Marius Urzică. Determinarea și chimia dintre cei doi i-au condus către trofeul „Power Couple România 2026” și către marele premiu de 50.289 de euro.

Citește și: Ce i-a spus Elon Musk Nadiei Comăneci când a cunoscut-o: „Toată lumea vorbește de asta”

Citește și: Andrei și Cristina Rotaru s-au despărțit. Reacția fostului concurent de la „Insula iubirii”: „Am luat o pauză de la viață”

Dar câștigurile lor nu s-au oprit aici. Pe lângă premiul principal, Oase și Maria au fost remunerați cu 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. În total, au acumulat 21.000 de euro pentru primele lor șapte săptămâni de competiție.

Întorși în finală, au mai adăugat încă 3.000 de euro la câștiguri, ajungând la un total de 24.000 de euro doar pentru participare.

La această sumă se adaugă și o remunerație confidențială primită la semnarea contractului cu postul TV, ceea ce face ca veniturile lor totale din competiție să depășească 74.289 de euro.

