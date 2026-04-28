Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Oase și Maria Pitică, câștigătorii Power Couple 2026, au achiziționat prima lor casă, îndeplinindu-și un vis pe care îl aveau de șase ani. Cuplul, care a câștigat peste 74.000 de euro în competiție, este pregătit să înceapă renovările.
Oase și Maria Pitică, câștigătorii emisiunii „Power Couple România 2026”, au bifat un moment emoționant în viața lor: și-au cumpărat prima casă. După mai bine de șase ani de relație și o perioadă petrecută într-un apartament închiriat, cei doi au reușit să facă pasul cel mare.
„Suntem, în sfârșit, acasă”, au declarat ei fericiți.
„Vrem să vă zicem că există niște momente pe parcursul vieții noastre pe care nu le uităm niciodată, și ăsta este unul dintre momentele alea pentru noi. După mult timp în care ne-am dorit să facem asta și după multe căutări, suntem, în sfârșit, acasă”», au scris Oase și Maria Pitică pe rețelele de socializare, alături de imagini cu noua lor locuință.
Drumul lor spre victorie nu a fost ușor. Deși inițial fuseseră eliminați din competiția difuzată de Antena 1, Oase și Maria Pitică au revenit în finală și au reușit să depășească alte cupluri puternice, precum Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sau Simona și Marius Urzică. Determinarea și chimia dintre cei doi i-au condus către trofeul „Power Couple România 2026” și către marele premiu de 50.289 de euro.
Dar câștigurile lor nu s-au oprit aici. Pe lângă premiul principal, Oase și Maria au fost remunerați cu 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. În total, au acumulat 21.000 de euro pentru primele lor șapte săptămâni de competiție.
Întorși în finală, au mai adăugat încă 3.000 de euro la câștiguri, ajungând la un total de 24.000 de euro doar pentru participare.
La această sumă se adaugă și o remunerație confidențială primită la semnarea contractului cu postul TV, ceea ce face ca veniturile lor totale din competiție să depășească 74.289 de euro.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată casa lui Oase și a Mariei Pitică