Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria Pitică. Câștigătorii Power Couple au un apartament spațios, cu design elegant

Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, trăiesc o poveste de dragoste de peste 6 ani. Cei doi locuiesc într-un apartament spațios, decorat modern, unde împărtășesc pasiunea pentru artă și viața de familie.

Cum arată casa în care locuiesc Oase și Maria Pitică

Oase și Maria, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, și-au deschis ușile casei lor pentru fani, dezvăluind detalii despre viața lor cotidiană. Cei doi au câștigat sezonul 3 Power Couple, unde au demonstrat cât de solidă este relația lor.

În spatele ecranului și al reflectoarelor, Oase, pe numele său real Ionuț Dongo, și Maria, partenera sa de mai bine de șase ani, se bucură de o viață de familie bazată pe iubire, respect și pasiuni comune. Maria este artist plastic, iar Oase este prezentator TV și creator de conținut. Împreună, au creat un cămin cald și primitor, unde își împărtășesc pasiunile și momentele speciale.

Casa lor este un apartament spațios, decorat cu bun gust și dotat cu toate facilitățile moderne. Bucătăria, cu mobilierul său gri închis și designul elegant, reflectă perfect armonia dintre util și plăcut. Livingul, în schimb, este dominat de o canapea imensă, bej, care devine locul favorit pentru serile petrecute împreună în fața televizorului, vizionând filme și seriale. Această atmosferă relaxantă este completată de prezența celor două pisici ale cuplului, care aduc un strop de bucurie în fiecare zi.

Maria are propriul studio de artă

Pe contul de Instagram al lui Oase, fanii au avut ocazia să descopere mici frânturi din această oază urbană. Videoclipurile distribuite de-a lungul timpului au oferit privitorilor o privire asupra acestui spațiu plin de căldură și creativitate, unde fiecare colț reflectă personalitatea și stilul lor unic.

În viața de zi cu zi, Oase și Maria își dedică timp pasiunilor lor. Oase este un împătimit al sportului, frecventând sala și practicând cățărările, în timp ce Maria își petrece ore întregi în studioul ei de artă, creând tablouri care inspiră și încântă privitorii. Această dinamică echilibrată le permite să-și păstreze autenticitatea și să își cultive relația de cuplu.

Maria Pitică și Oase au câștigat Power Couple 2026

Oase și Maria Pitică au câștigat sezonul 3 Power Couple, unde s-au confruntat în finală cu Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și Marius și Simona Urzică.

Cuplul a plecat acasă cu trofeul, dar și cu suma de 50.289 de euro.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm“, spunea Oase înainte de plecarea în Malta.

Maria, la rândul ei, a recunoscut că acest show reprezintă un pas important pentru ea: „Pentru mine, Power Couple este un pas mare în afara zonei mele de confort, dar îl fac alături de omul care mă face să râd în fiecare zi, așa că am acceptat această provocare cu mult curaj și entuziasm. Îmi doresc să adunăm multe amintiri frumoase, să trecem prin experiența asta cu multe râsete și încredere, așa cum trecem și prin viață împreună, în fiecare zi”.

