Cine va rămâne cu penthouse-ul de 4 milioane euro, după divorțul Andreei Popescu de Rareș Cojoc

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii cu care locuiau într-un penthouse de 900 metri pătrați în valoare de 4 milioane euro. După anunțul separării, toată lumea se întreabă acum cine va rămâne cu uluitoarea locuință.

Partajul după divorțul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc

Despărțirea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a luat prin surprindere pe toată lumea. După un mariaj de 10 ani și 15 ani de relație, cei doi au anunțat divorțul, iar acum atenția tuturor s-a îndreptat asupra partajului, mai exact asupra impresionantului lor penthouse, evaluat la aproximativ 4 milioane de euro.

Relația dintre Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și Rareș Cojoc părea de neclintit. Însă, după ani de conviețuire și trei copii, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Inițial, motivele despărțirii au fost puse pe seama distanțării emoționale, dar, conform informațiilor apărute în spațiul public, o aventură a Andreei cu Dan Alexa ar fi contribuit la ruptura finală.

Una dintre cele mai arzătoare întrebări după divorț a fost soarta spectaculosului penthouse în care cuplul și-a petrecut anii de căsnicie. Imobilul, care măsoară nu mai puțin de 900 mp, este o adevărată bijuterie arhitecturală, construită pe acoperișul unui bloc și dotată cu toate facilitățile unui stil de viață exclusivist. Rareș Cojoc și tatăl său au fost cei care au conceput și realizat acest proiect unic, fiind implicați și în afaceri imobiliare.

„Avem o terasă foarte mare, pomi, văd stelele… nu se compară cu altceva. Dacă o să o vindem vreodată, o să fie vorba despre câteva milioane de euro. Nu mai găsești așa ceva în București”, declara Andreea Popescu despre locuința pe care o numea „casa visurilor ei”.

Cine va rămâne în penthouse

Locuința se întinde pe două etaje și dispune de două terase impresionante, fiecare de 200 mp, amenajate cu zone verzi. Interiorul cuprinde șapte camere spațioase, un living generos, o cameră de joacă pentru copii, saună și chiar un cinema privat. Alături de cei trei copii ai cuplului, în această oază de lux locuiesc și cele trei bone care îi ajută pe micuți.

Chiar dacă despărțirea nu a fost una lipsită de scandal, Andreea Popescu nu va trebui să-și facă griji cu privire la un eventual mutat. Rareș Cojoc s-a relocat deja, iar fosta dansatoare va rămâne în penthouse-ul spectaculos, alături de copiii lor.

Potrivit Cancan, locuința, inițial achiziționată de familia lui Rareș Cojoc, îi va rămâne dansatoarei pentru a le oferi stabilitate celor mici.

Decizia în privința locuinței este în conformitate cu contractul prenupțial încheiat de cei doi înainte de căsătorie.

„Soțul meu vine dintr-o familie foarte bună”, declara Andreea Popescu în trecut, referindu-se la resursele financiare și la suportul oferit de socrii săi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Popescu și Rareș Cojoc și casa lor de 4 milioane euro

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News