Andreea Popescu, declarații despre adevăratul motiv al divorțului: „Repetarea tiparului există. De multe ori am fost geloasă”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat, după ce au existat mai multe semne că cei doi trec printr-o perioadă dificilă în cuplu. Recent, fosta dansatoare a ieșit public și a anunțat oficial că s-a separat de tatăl copiilor săi. Bruneta a negat faptul că soțul ei a fost infidel, însă nu a dat motive pentru ruptura dintre ei. Acum, ea a vorbit despre lucrurile care au dus la despărțire.

Andreea Popescu, lămuriri cu privire la divorțul de Rareș Cojoc: „Repetarea tiparului există”

Andreea Popescu a vorbit despre divorțul de Rareș Cojoc, la 10 ani de căsnicie și aproape 15 ani de relație. Bruneta a fost cea care a făcut anunțul oficial.

Recent, ea a reacționat la o postare în care o femeie comenta divorțul dintre cei doi, pornind de la faptul că mama și tatăl vedetei s-au separat, după ce mama Andreei a aflat că este înșelată.

Andreea a comentat postarea și a spus că problemele din cuplul ei nu au ținut de infidelitate din partea soțului, ci mai degrabă despre lipsa de atenție din partea acestuia. Ea a mai vorbit și despre cât de importantă este comunicarea într-o relație.

„Dar, lipsa de atenție de care spuneai este adevărată. Ca orice femeie într-o căsnicie are nevoie de atenție, validare, și susținere. Iar comunicarea este una dintre cele mai importante într-o căsnicie. Dacă a dispărut, e greu sa nu te pierzi. Din păcate!”, a scris Andreea Popescu, în comentarii, pe TikTok.

„Frica de abandon există”

Andreea a recunoscut că are frică de abandon, însă a ținut să precizeze că Rareș Cojoc nu a înșelat-o niciodată.

„Partea cu atașamentul anxios și frica de abandon există, repetarea tiparului există, doar că Rareș nu m-a înșelat niciodată. În podcast povesteam despre un moment de la începutul relației care s-a petrecut acum 13 ani.

Rareș întotdeauna mi-a oferit liniște în ceea ce privește fidelitatea și încrederea. Rareș nu este tiparul tatălui meu, tata era un tip extrem de carismatic care își valida masculinitatea prin atenția femeilor. Rareș este opusul tatălui meu, de la cum arată până la cum se comportă.

Rareș mi-a oferit liniște în toți acești ani. Foarte rare momentele când eram geloasă, asta pentru că nu aveam motiv. De multe ori am fost geloasă și fără a avea motive, aici fiind ca mama mea”, a mai scris ea.

