Spike rupe tăcerea despre relația cu Livia și implicația lui în divorțul lui Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”

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Spike vorbește pentru prima dată despre relația cu Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea. Artistul susține că nu a „furat” soția nimănui, subliniind faptul că mariajul comediantului cu fosta lui soție se încheiase de mult.

Spike, despre cum a început relația lui cu Livia Eftimie

După ani de speculații și zvonuri, Spike a vorbit deschis despre relația sa cu Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, într-un interviu recent la podcastul „Fain și Simplu” moderat de Mihai Morar.

Artistul a dorit să clarifice adevărul despre una dintre cele mai controversate povești de dragoste din showbizul românesc. În ciuda speculațiilor apărute în presă, Spike neagă că ar fi fost factorul care a dus la destrămarea mariajului fostului cuplu.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am fost un catalist și am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu ăla care a intrat în familia asta perfectă. Nu am intrat în zona lor, nu m-am dus să o trag de mână „Hey, ce faci fată?” Noi eram prieteni și am respect față de relația lor. Nu a spus nimeni nimănui ce se întâmplă, ei au ținut secret. Nu e ca și cum eram prieteni toți la club și pe urmă eu fugeam cu Livia”, a afirmat Spike.

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Artistul, despre depresia prin care a trecut Livia

Povestea de dragoste dintre Livia Eftimie și Spike a fost îndelung mediatizată, mai ales că relația lor ar fi început în timp ce Livia era încă măritată cu actorul și comediantul Cătălin Bordea. Pe de altă parte, artistul susține că nu a furat soția nimănui.

„Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Noi ne-am apropiat în secunda în care ei erau pe picior de plecare. Am picat efectiv la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Pentru că Cătălin era în presă foarte supărat, dramă, și eu eram cu Livia fericită. Lumea nu știe că Livia a stat doi ani de zile în depresie cronică cu certificat, plângea în baie și Cătălin vorbea de soția lui frumoasă. Nu a fost fair față de Livia, nu a fost fair nici față de el, față de nimeni. Mi se pare că noi trebuia să comunicăm”, a mai spus Spike.

Potriviu cântărețului, Livia Eftimie își dorea de mult timp să pună punct căsniciei cu Cătălin Bordea, dar comediantul nu voia să accepte situația.

„Livia era într-un proces de despărțire, dar Cătălin nu a vrut să accepte. Vorbea de 3 ani de zile, eu nu m-am băgat în relația lor. Eu am aflat la sfârșit când era pa povestea și noi ne-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. De acolo am început să ne dăm seama că avem ceva împreună, ea era albă la față cu ochii negri și în depresie. I-am zis, rezolvă-ți problemele că nu e ok așa””, a povestit Spike.

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Spike, despre relația cu Cătălin Bordea

Artistul a vorbit și despre relația lui de prietenie cu Cătălin Bordea, care se deteriorase deja de multă vreme. Acesta spune că, în momentul în care a început să se apropie de Livia, el și Bordea nu mai erau prieteni.

„Relația mea cu Cătălin s-a deteriorat cu mult timp înainte. El este un om care are nesiguranțele lui. E nasol că nu s-a vorbit, dar nu e ca și cum eram într-o relație de super-prietenie să povestim. În secunda în care deja Livia era rău de tot și noi ne apropiasem și începusem să ne gândim să avem o relație, ea era practic prizonieră în propria relație. Nici ei nu au discut at și nu și-au rezolvat problemele. În momentul ăla, femeia nu mai putea să se dea jos din pat. A fost urât. Și îmi imaginez că divorțul e incredibil de dureros și nu vreau să îmi imaginez prin ce a trecut și Cătălin, ar nu mi s-a părut fair nici față de ea. Lasă fata aia în pace să se vindece că ai avut-o lângă tine 10 ani, ai făcut o carieră în numele ei și la sfârșit ți-a lăsat ție tot, trebuia doar să o lași pe ea în pace să își revină un pic”, a subliniat Spike.

În același timp, Spike a explicat că relația lui cu Cătălin Bordea s-a deteriorat din cauza comediantului, care a ales să se îndepărteze de el.

„Eu chiar cred că el, în sufletul lui, simțea că trage pentru familie, sunt ferm convins că și Livia era în filmul ăla. Nu știu unde s-a rupt relația lor. A fost și înainte de pandemie, i-a făcut o piesă Liviei. Relația mea cu Cătălin s-a rupt când el nu a mai vorbit cu mine. El nu are încredere în oameni”, a menționat Spike.

Sursă foto: Captură video

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