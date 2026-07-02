  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!” Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului

Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!” Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Mărgineanu se poate declara un tată împlinit și extrem de mândru. Cunoscutul artist a vorbit recent, cu o sinceritate debordantă, despre parcursul academic și profesional al celor doi copii ai săi, Tudor și Alexandra.

Deși este pe deplin conștient de responsabilitatea de părinte, Mărgineanu a ales o strategie modernă de educație: își lasă copiii să își urmeze propriile pasiuni, fără a le impune propriile viziuni. Schimbările de direcție și ambițiile mari nu lipsesc din dinamica familiei, ambii tineri pregătindu-se pentru cariere spectaculoase și domenii extrem de riguroase.

Tudor renunță la Matematică pentru o mare pasiune: „Se pregătește ca un disperat”

Fiul cel mare al artistului, Tudor, trece printr-un moment de cotitură în ceea ce privește viitorul său academic. Deși parcursul său inițial părea strâns legat de științele exacte, tânărul a decis să facă o schimbare radicală de carieră, alegând o zonă în care logica se împletește perfect cu estetica.

Mihai Mărgineanu a dezvăluit că fiul său va abandona studiile actuale pentru a-și îndeplini un vis care l-a cucerit definitiv. „Tudor este student la Universitatea București, la Facultatea de Matematică-Informatică, și se pregătește ca un disperat să dea admiterea la Arhitectură, la Mincu.

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei

Deși este un matematician cu talent, trece pe partea asta de artistică reală, care l-a vrăjit complet, și, probabil, deși eu nu prea sunt de acord, va renunța la Matematică”, a explicat artistul, într-un interviu pentru viva.ro.

Bursa din Madrid vs. dorința de a rămâne în România

O altă surpriză legată de planurile de viitor ale lui Tudor vine din sfera studiilor internaționale. Deși a avut oportunitatea de a studia în străinătate și chiar a bifat un succes major în acest sens, atașamentul față de țară și de o anumită instituție de învățământ din București s-ar putea să cântărească mai mult.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Tatăl său a oferit detalii despre dilema universitară a tânărului și despre modul în care s-a raportat familia la această situație. „Ca orice familie, ne-am gândit că e mai bine să facă facultatea afară. Tudor a intrat deja la Facultatea de Arhitectură-Inginerie din Madrid. Obține o bursă consistentă datorită notelor la mate, daaaaar… pentru că există un mare dar, dacă intră la Mincu, va rămâne în București. Este decizia lui care pe mine m-a bucurat teribil”, a mărturisit Mărgineanu.

mihai-margineanu-despre-povestea-de-iubire-cu-sotia-sa-1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Alexandra, la doar 16 ani pilot de avion, dă BAC-ul și țintește spre Meteorologie

Nici fiica artistului, Alexandra, nu se lasă mai prejos când vine vorba de performanță și ambiții înalte. Tânăra a susținut examenul de Bacalaureat și are deja un istoric impresionant în aviație, un domeniu considerat dificil chiar și pentru adulți. La o vârstă la care majoritatea adolescenților abia își descoperă hobby-urile, ea deține deja o licență importantă de zbor.

Citeşte şi: Codruța Filip și Valentin Sanfira, din nou împreună pe micile ecrane. În ce emisiune vor putea fi urmăriți

Citeşte şi: Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. „Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!”

Citeşte şi: Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”

Mihai Mărgineanu s-a declarat fascinat de determinarea fiicei sale și de planurile ei mari în ceea ce privește studiile superioare. „Alexandra dă BAC-ul și merge sigur și apăsat către Aviație. Și-a luat licența PPL la 16 ani și zboară pentru acumulare de ore de zbor pentru ATPL. Se gândea să dea la Aerospațiale, la Politehnică, dar cred că s-a răzgândit – așa cred eu, nu știu nimic sigur! – și o să dea la Universitate la Geografie-Meteorologie, ea fiind extrem de pasionată de Meteo și Climatologie”, a explicat interpretul.

Rolul de tată în viziunea artistului: „Eu sunt pe banca de rezerve”

În ciuda faptului că este o figură publică puternică și un om cu opinii ferme, când vine vorba de deciziile copiilor săi, artistul preferă să adopte o poziție de observator și susținător discret. Acesta evită cu strictețe să își impună autoritatea sau să direcționeze destinele tinerilor într-un mod artificial.

Mărgineanu a concluzionat în stilul său caracteristic, plin de umor și modestie, cum alege să își susțină familia în acest proces de maturizare. „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!, și aștept să se așeze lucrurile ca să nu am vreo influență greșită”, a conchis cântărețul, lăsând viitorul deschis pentru alegerile proprii ale tinerilor.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Fanatik
Portarul Senegalului, comparat cu Prunea după gafa din meciul cu Belgia! Reacţia fostului portar român: „A avut grijă Lupescu să îmi trimită poza! Greşeala mea e mai mare”. Foto
Portarul Senegalului, comparat cu Prunea după gafa din meciul cu Belgia! Reacţia fostului portar român: „A avut grijă Lupescu să îmi trimită poza! Greşeala mea e mai mare”. Foto
GSP.ro
Schimbare incredibilă pe arena veche de 98 de ani » Imagini spectaculoase
Schimbare incredibilă pe arena veche de 98 de ani » Imagini spectaculoase
Click.ro
Imagini din apartamentul Andreei Tonciu. Dormitorul ascunde o investiție de peste 10.000 de euro
Imagini din apartamentul Andreei Tonciu. Dormitorul ascunde o investiție de peste 10.000 de euro
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Citește și...
Povestea lui Radu Mărginean, fotbalistul care a murit fulgerător la 43 de ani. Care a fost meciul carierei, ce mare fotbalist i-a fost model și pe cine ar fi vrut finanțator la UTA
Când scăpăm de vremea rea. Furtunile şi fenomenele meteo extreme vor continua şi astăzi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prințul Harry, criticat de un fost șef al protecției regale pentru obsesia sa pentru securitate
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Dua Lipa a postat primele imagini din luna de miere, în Coasta Amalfi, Italia. Cât costă o vacanță în resorturile alese de artistă
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Proiecte speciale
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor
Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor
Andreea Sasu, primele declarații despre infecția care a băgat-o în spital: „Am făcut 10 operații”
Andreea Sasu, primele declarații despre infecția care a băgat-o în spital: „Am făcut 10 operații”
Elizabeth Olsen va deveni mamă pentru prima dată. Actrița este însărcinată
Elizabeth Olsen va deveni mamă pentru prima dată. Actrița este însărcinată
Observator News
STENOGRAME în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Acuzaţii de viol şi morţi suspecte. "Du-mă acasă, că aici pier"
STENOGRAME în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Acuzaţii de viol şi morţi suspecte. "Du-mă acasă, că aici pier"
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum îți poate salva concediul sănătatea psihică. Psihologii avertizează: ACESTE semne arată că ai nevoie urgentă de o vacanță!
Cum îți poate salva concediul sănătatea psihică. Psihologii avertizează: ACESTE semne arată că ai nevoie urgentă de o vacanță!
3 zodii se îmbogățesc, iar 2 dau lovitura vieții, în această vară. Cristina Demetrescu avertizează: începe furtuna banilor!
3 zodii se îmbogățesc, iar 2 dau lovitura vieții, în această vară. Cristina Demetrescu avertizează: începe furtuna banilor!
Suplimentele care au devenit tot mai căutate. Ce beneficii pot avea pentru imunitate, energie și digestie
Suplimentele care au devenit tot mai căutate. Ce beneficii pot avea pentru imunitate, energie și digestie
Horoscop iulie 2026. Jupiter în Leu aduce schimbări importante pentru toate zodiile. Cine are noroc la bani, iubire și carieră
Horoscop iulie 2026. Jupiter în Leu aduce schimbări importante pentru toate zodiile. Cine are noroc la bani, iubire și carieră
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
Libertatea
Un elev de 15 ani a prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi și a câștigat un concurs în Grecia. Ce premiu a primit
Un elev de 15 ani a prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi și a câștigat un concurs în Grecia. Ce premiu a primit
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1.600.000.000 de dolari în 2025. Cum au devenit afacerile crypto baza veniturilor președintelui SUA
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1.600.000.000 de dolari în 2025. Cum au devenit afacerile crypto baza veniturilor președintelui SUA
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton