Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!” Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului

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Mihai Mărgineanu se poate declara un tată împlinit și extrem de mândru. Cunoscutul artist a vorbit recent, cu o sinceritate debordantă, despre parcursul academic și profesional al celor doi copii ai săi, Tudor și Alexandra.

Deși este pe deplin conștient de responsabilitatea de părinte, Mărgineanu a ales o strategie modernă de educație: își lasă copiii să își urmeze propriile pasiuni, fără a le impune propriile viziuni. Schimbările de direcție și ambițiile mari nu lipsesc din dinamica familiei, ambii tineri pregătindu-se pentru cariere spectaculoase și domenii extrem de riguroase.

Tudor renunță la Matematică pentru o mare pasiune: „Se pregătește ca un disperat”

Fiul cel mare al artistului, Tudor, trece printr-un moment de cotitură în ceea ce privește viitorul său academic. Deși parcursul său inițial părea strâns legat de științele exacte, tânărul a decis să facă o schimbare radicală de carieră, alegând o zonă în care logica se împletește perfect cu estetica.

Mihai Mărgineanu a dezvăluit că fiul său va abandona studiile actuale pentru a-și îndeplini un vis care l-a cucerit definitiv. „Tudor este student la Universitatea București, la Facultatea de Matematică-Informatică, și se pregătește ca un disperat să dea admiterea la Arhitectură, la Mincu.

Deși este un matematician cu talent, trece pe partea asta de artistică reală, care l-a vrăjit complet, și, probabil, deși eu nu prea sunt de acord, va renunța la Matematică”, a explicat artistul, într-un interviu pentru viva.ro.

Bursa din Madrid vs. dorința de a rămâne în România

O altă surpriză legată de planurile de viitor ale lui Tudor vine din sfera studiilor internaționale. Deși a avut oportunitatea de a studia în străinătate și chiar a bifat un succes major în acest sens, atașamentul față de țară și de o anumită instituție de învățământ din București s-ar putea să cântărească mai mult.

Tatăl său a oferit detalii despre dilema universitară a tânărului și despre modul în care s-a raportat familia la această situație. „Ca orice familie, ne-am gândit că e mai bine să facă facultatea afară. Tudor a intrat deja la Facultatea de Arhitectură-Inginerie din Madrid. Obține o bursă consistentă datorită notelor la mate, daaaaar… pentru că există un mare dar, dacă intră la Mincu, va rămâne în București. Este decizia lui care pe mine m-a bucurat teribil”, a mărturisit Mărgineanu.

Alexandra, la doar 16 ani pilot de avion, dă BAC-ul și țintește spre Meteorologie

Nici fiica artistului, Alexandra, nu se lasă mai prejos când vine vorba de performanță și ambiții înalte. Tânăra a susținut examenul de Bacalaureat și are deja un istoric impresionant în aviație, un domeniu considerat dificil chiar și pentru adulți. La o vârstă la care majoritatea adolescenților abia își descoperă hobby-urile, ea deține deja o licență importantă de zbor.

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Mihai Mărgineanu s-a declarat fascinat de determinarea fiicei sale și de planurile ei mari în ceea ce privește studiile superioare. „Alexandra dă BAC-ul și merge sigur și apăsat către Aviație. Și-a luat licența PPL la 16 ani și zboară pentru acumulare de ore de zbor pentru ATPL. Se gândea să dea la Aerospațiale, la Politehnică, dar cred că s-a răzgândit – așa cred eu, nu știu nimic sigur! – și o să dea la Universitate la Geografie-Meteorologie, ea fiind extrem de pasionată de Meteo și Climatologie”, a explicat interpretul.

Rolul de tată în viziunea artistului: „Eu sunt pe banca de rezerve”

În ciuda faptului că este o figură publică puternică și un om cu opinii ferme, când vine vorba de deciziile copiilor săi, artistul preferă să adopte o poziție de observator și susținător discret. Acesta evită cu strictețe să își impună autoritatea sau să direcționeze destinele tinerilor într-un mod artificial.

Mărgineanu a concluzionat în stilul său caracteristic, plin de umor și modestie, cum alege să își susțină familia în acest proces de maturizare. „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!, și aștept să se așeze lucrurile ca să nu am vreo influență greșită”, a conchis cântărețul, lăsând viitorul deschis pentru alegerile proprii ale tinerilor.

Foto – Facebook

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