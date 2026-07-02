Codruța Filip și Valentin Sanfira, din nou împreună pe micile ecrane. În ce emisiune vor putea fi urmăriți

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Codruța Filip și Valentin Sanfira revin împreună pe micile ecrane chiar luna aceasta. Cei doi foști soți, care au divorțat la începutul acestui an, vor putea fi urmăriți în show-ul lui Nea Mărin, „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”.

Codruța Filip și Valentin Sanfira, împreună pe micile ecrane

Codruța Filip și Valentin Sanfira vor apărea din nou împreună pe micile ecrane, deși relația lor s-a încheiat oficial la începutul acestui an și artista a afirmat, de curând, că de la divorț ea și fostul ei soț nu s-au mai văzut și nici nu și-au mai vorbit. Cum este posibil acest lucru? Ei bine, potrivit Libertatea, emisiunea în care vor fi văzuți din nou împreună a fost filmată înainte ca îndrăgita cântăreață să plece în Thailanda pentru „Desafio: Aventura”.

Mai exact, show-ul „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” a fost filmat în perioada „ septembrie – 1 octombrie 2025, pe vremea când aceștia încă formau un cuplu.

Codruța Filip a mărturisit că din momentul în care a semnat actele de divorț, ea și Valentin Sanfira nu s-au mai văzut.

„Nu ne-am mai întâlnit absolut deloc, n-au fost conjuncturi în care să ne intersectăm și nu mai ținem legătura”, a afirmat artista.

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Cum s-a făcut partajul la divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Deși, în general, după separarea unui cuplu aceștia aleg să își împartă bunurile comune, de data aceasta, la divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira nu a existat niciun partaj. Și asta pentru că, spune artista, a ales să plece fără să se mai uite în urmă.

Întrebată de Libertatea dacă a terminat cu partajul, Codruța a răspuns ferm: „Nu, nu a existat așa ceva, pentru că a fost alegerea mea: am plecat și atât”.

În prezent, artista locuiește cu chirie, dar spune că este în căutarea unei case.

„Vreau să-mi cumpăr o casă cât de curând. Am acest plan, momentan sunt în căutare”, a subliniat ea.

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Când începe „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”

Nea Mărin revine în această vară la Antena 1 cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, difuzat începând din 20 iulie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20.30. Aşa cum şi-a obişnuit deja telespectatorii, o nouă serie de vedete una şi una vor descoperi că relaxarea se câștigă doar prin muncă, efort și mult spirit de echipă, alături de căpitanii lui Nea Mărin, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu pentru echipa roșie, Sonny Medini și Rikito Watanabe pentru echipa galbenă.

În noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, două echipe conduse de cei patru căpitani consacrați ai emisiunii se vor înfrunta în probe spectaculoase și provocări neașteptate. Miza rămâne aceeași: echipa câștigătoare se bucură de o zi de relaxare, în timp ce învinșii ajung direct la treabă, sub atenta supraveghere a lui Nea Mărin.

Printre vedetele care au acceptat provocarea lui Nea Mărin se numără în premieră Raluca Bădulescu, Bogdan de la Ploieşti, Georgiana Lobonț, Giulia şi Vlad Huidu, Bella Santiago şi Nicu Grigore, Alina Puşcău, dar şi Mirela Vaida, Serghei Mizil, Iulia Albu, Adriana Trandafir, Codruța Filip și Valentin Sanfira şi mulți alții.

Sursă foto: Captură video, Instagram, Facebook

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