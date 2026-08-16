  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Roxana Hulpe debutează ca actriță în serialul „Trafic”. Știrista a spus cum a fost să lucreze cu Anghel Damian și Tudor Chirilă: „A fost o surpriză” / Exclusiv

Roxana Hulpe debutează ca actriță în serialul „Trafic”. Știrista a spus cum a fost să lucreze cu Anghel Damian și Tudor Chirilă: „A fost o surpriză” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Roxana Hulpe se joacă pe ea însăși în serialul TRAFIC. Știrista a povestit cum a fost experiența pe platourile de filmare, dar și cum s-au purtat Tudor Chirilă și Anghel Damian, cu ea.

Roxana Hulpe apare într-o secvență din serialul care face furori pe Voyo – TRAFIC. Personajul interpretat de Tudor Chirilă merge la știri pentru a demasca neregulile de la locul lui de muncă și Roxana Hulpe este crainică. Știrista PRO TV ne-a dezvăluit în interviul exclusiv cum a trăit experiența pe platourile de filmare.

TRAFIC poate fi urmărit în fiecare luni, de la ora 21:30, la PRO TV și cu o săptămână în avans pe VOYO.

Roxana Hulpe, apariție în serialul TRAFIC: „M-au făcut parte din gașca lor din primele minute, totul a decurs natural”

Cum a fost pentru tine experiența de a apărea într-un serial? Te-ai simțit confortabil în fața camerei într-un context atât de diferit de cel al știrilor?

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

A fost superb. Tudor Chirilă, Anghel Damian și toată echipa…. minunați, minunați. M-au făcut parte din gașca lor din primele minute, totul a decurs natural, iar eu m-am simțit cu adevărat colega lor. Poate și pentru că eu i-am primit în casa mea, în studioul știrilor, și atunci mi-a fost mai ușor (râde – n.r.).

Mi-a plăcut mult!

Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Recomandarea zilei

Ți-a stârnit experiența din TRAFIC curiozitatea pentru actorie?

Roxana Hulpe, rol în serialul TRAFIC, alaturi de Tudor Chirila (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Absolut DAAA! De altfel, e și prima mea dragoste actoria. În școala generală mergeam la cursuri de actorie, am și jucat câteva spectacole prin județul Cluj, acasă (zâmbește – n.r.). Acolo local am fost o actriță bunicică, haha.

Te-ai vedea, la un moment dat, încercând un rol care să nu aibă nicio legătură cu meseria ta?

Da, cu adevărat îmi doresc asta. Sper să citească acest interviu cine trebuie (râde – n.r.).

Dacă ai primi mâine propunerea de a juca un personaj într-un serial, ce tip de rol ți-ar plăcea să încerci? Ar fi ceva ce ar surprinde publicul care te cunoaște de la știri?

M-aș arunca cu totul și n-aș spune nu, decât dacă ar fi un personaj demn de apărut la jurnalul orei 17. Atunci aș zice, cred, pas (râde – n.r.).

Altfel, de la o adolescentă rebelă, până la o mamă panicată sau cine știe.

Roxana Hulpe: „Modul în care a pus problema, felul în care mi-a explicat ce am de făcut, deschiderea lui, cred că și aceste lucruri îl fac atât de mare pe Anghel”

Cum este Tudor Chirilă ca partener de scenă?

Îl cunosc pe Tudor de foarte mulți ani, dar nu credeam că e atât de înțelegător, deschis și răbdător pe platoul de filmare. A fost o surpriză foarte, foarte plăcută Tudor. Îi mulțumesc pentru toată răbdarea!

Ți-a oferit Anghel Damian vreun sfat înainte de filmare? Ce ți-a spus despre cum să abordezi apariția și ți-a rămas ceva în minte din indicațiile lui?

„E foarte bine. Mai facem o dată” (râde – n.r.).

Mi-a dat o încredere fantastică și mi-a dat senzația că are nevoie cu adevărat de mine, ceea ce îți dă o oarecare putere. Și să fim serioși, avea nevoie de un crainic, orice crainic, dar el a făcut să pară că are nevoie de mine. Cool (zâmbește – n.r.).

Dar modul în care a pus problema, felul în care mi-a explicat ce am de făcut, deschiderea lui, cred că și aceste lucruri îl fac atât de mare pe Anghel. Iar atenția lui la detalii și felul în care schimbă replicile spontan… m-a făcut să mă simt ca la știri pe teren (zâmbește – n.r.).

TRAFIC poate fi urmărit în fiecare luni, de la ora 21:30, la PRO TV

Meseria ta te pune zilnic în contact cu povești reale, uneori foarte dure. Cât de mult te afectează ceea ce vezi și auzi și cum reușești să păstrezi o distanță emoțională atunci când pleci de la redacție?

Dacă înainte să o am pe fetița mea, Zora, puteam să las în redacție subiectele grele, acum nu mai pot. Tot ce ține de copii sau bătrâni mă consumă enorm. Nu reușesc să mă detașez, așa că apelez la terapie. Mă rog mult și încerc să mă conving zilnic că la știri sunt doar excepțiile. E greu și cu cât trec anii mi-e mai greu, nu mai ușor cum credeam că va fi.

Ce ți-ai dori să știe oamenii despre Roxana Hulpe dincolo de omul pe care îl văd la pupitrul știrilor?

Că sunt un om la fel de îngrozit ca ei de ceea ce vedem și auzim la știri. Că am și eu frici, panici, probleme și că mă bucur de reușite cu ai mei. Dar de fiecare dată când intru în casele lor prin Știrile PRO TV chiar simt o mare responsabilitate și onoare.

Foto: Pro TV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Fanatik
Ce a găsit Marius Șumudică, de fapt, când „a aterizat” în mijlocul haosului de la CFR Cluj. Obiectivul impus pe termen scurt
Ce a găsit Marius Șumudică, de fapt, când „a aterizat” în mijlocul haosului de la CFR Cluj. Obiectivul impus pe termen scurt
GSP.ro
Bernadette Szocs s-a relaxat la piscină: „Sărutată de soare”
Bernadette Szocs s-a relaxat la piscină: „Sărutată de soare”
Click.ro
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Citește și...
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League
Cât timp poți circula în străinătate cu numere de România. Regulile pe care mulți șoferi nu le cunosc
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Traversarea pe zebră nu îi scapă pe pietoni de amenzi. Greșeala pe care mulți români o fac
Tony Goldwyn va deveni bunic pentru prima dată. Fiica actorului, Anna, este însărcinată
Jon Cypher a murit. Actorul din „Hill Street Blues” avea 94 de ani
Ben Jones, actorul din „The Dukes of Hazzard”, a murit la 84 de ani
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate și relații: „Într-o bună zi, curând”
Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate și relații: „Într-o bună zi, curând”
Vlad Mogoș, despre întâlnirea cu Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu, la filmările serialului „Trafic”: „Sunt de o modestie rară” / Exclusiv
Vlad Mogoș, despre întâlnirea cu Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu, la filmările serialului „Trafic”: „Sunt de o modestie rară” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cea mai simplă echipare Dacia Duster costă 20.000 de euro, în timp ce chinezii vând cu 18.500 de euro un SUV cu 326 CP și complet echipat, în Spania
Cea mai simplă echipare Dacia Duster costă 20.000 de euro, în timp ce chinezii vând cu 18.500 de euro un SUV cu 326 CP și complet echipat, în Spania
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
Horoscop 16 august 2026. Binecuvântări divine. O zodie se bucură de abundență financiară și liniște interioară
Horoscop 16 august 2026. Binecuvântări divine. O zodie se bucură de abundență financiară și liniște interioară
Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie. Care este secretul relației lor
Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie. Care este secretul relației lor
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 
Cum arată Laura Cosoi la două săptămâni după ce a născut cel de-al cincilea copil. Vedeta s-a recuperat spectaculos: „Am ales mărimea XS”
Cum arată Laura Cosoi la două săptămâni după ce a născut cel de-al cincilea copil. Vedeta s-a recuperat spectaculos: „Am ales mărimea XS”
Observator News
Ţara în care merită să te muţi în 2026. Chiria în centrul capitalei este aproximativ 570 €
Ţara în care merită să te muţi în 2026. Chiria în centrul capitalei este aproximativ 570 €
Libertatea pentru Femei
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Testosteronul nu scade doar din cauza vârstei. Cele 6 lucruri banale din casă care îți pot sabota hormonii
Testosteronul nu scade doar din cauza vârstei. Cele 6 lucruri banale din casă care îți pot sabota hormonii
Apar „mesaje criptate” pentru ACESTE zodii. Alina Bădic anunță teste, revelații și întâlniri karmice
Apar „mesaje criptate” pentru ACESTE zodii. Alina Bădic anunță teste, revelații și întâlniri karmice
Când cafeaua poate să-ți facă rău. 5 situații în care trebuie să reduci cofeina
Când cafeaua poate să-ți facă rău. 5 situații în care trebuie să reduci cofeina
Cum să mănânci orez, cartofi și paste fără să crești brusc glicemia. Cele 5 alimente recomandate de nutriționist
Cum să mănânci orez, cartofi și paste fără să crești brusc glicemia. Cele 5 alimente recomandate de nutriționist
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Libertatea
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Florin Şerban a câștigat Leopardul de Aur la Locarno cu „Nu e locul tău aici”. Monica Bellucci și Kim Minhee, premii de interpretare
Florin Şerban a câștigat Leopardul de Aur la Locarno cu „Nu e locul tău aici”. Monica Bellucci și Kim Minhee, premii de interpretare
Motorina standard se ieftinește cu 68 de bani pe litru de la ora 24.00, în această noapte. Ce îi transmite Bogdan Ivan lui Ilie Bolojan
Motorina standard se ieftinește cu 68 de bani pe litru de la ora 24.00, în această noapte. Ce îi transmite Bogdan Ivan lui Ilie Bolojan
Andra și Cătălin Măruță, la biserică de Sfânta Maria cu copiii. Ce mesaj au transmis
Andra și Cătălin Măruță, la biserică de Sfânta Maria cu copiii. Ce mesaj au transmis
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton