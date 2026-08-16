Roxana Hulpe debutează ca actriță în serialul „Trafic”. Știrista a spus cum a fost să lucreze cu Anghel Damian și Tudor Chirilă: „A fost o surpriză” / Exclusiv

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Roxana Hulpe se joacă pe ea însăși în serialul TRAFIC. Știrista a povestit cum a fost experiența pe platourile de filmare, dar și cum s-au purtat Tudor Chirilă și Anghel Damian, cu ea.

Roxana Hulpe apare într-o secvență din serialul care face furori pe Voyo – TRAFIC. Personajul interpretat de Tudor Chirilă merge la știri pentru a demasca neregulile de la locul lui de muncă și Roxana Hulpe este crainică. Știrista PRO TV ne-a dezvăluit în interviul exclusiv cum a trăit experiența pe platourile de filmare.

TRAFIC poate fi urmărit în fiecare luni, de la ora 21:30, la PRO TV și cu o săptămână în avans pe VOYO.

Roxana Hulpe, apariție în serialul TRAFIC: „M-au făcut parte din gașca lor din primele minute, totul a decurs natural”

Cum a fost pentru tine experiența de a apărea într-un serial? Te-ai simțit confortabil în fața camerei într-un context atât de diferit de cel al știrilor?

A fost superb. Tudor Chirilă, Anghel Damian și toată echipa…. minunați, minunați. M-au făcut parte din gașca lor din primele minute, totul a decurs natural, iar eu m-am simțit cu adevărat colega lor. Poate și pentru că eu i-am primit în casa mea, în studioul știrilor, și atunci mi-a fost mai ușor (râde – n.r.).

Mi-a plăcut mult!

Ți-a stârnit experiența din TRAFIC curiozitatea pentru actorie?

Absolut DAAA! De altfel, e și prima mea dragoste actoria. În școala generală mergeam la cursuri de actorie, am și jucat câteva spectacole prin județul Cluj, acasă (zâmbește – n.r.). Acolo local am fost o actriță bunicică, haha.

Te-ai vedea, la un moment dat, încercând un rol care să nu aibă nicio legătură cu meseria ta?

Da, cu adevărat îmi doresc asta. Sper să citească acest interviu cine trebuie (râde – n.r.).

Dacă ai primi mâine propunerea de a juca un personaj într-un serial, ce tip de rol ți-ar plăcea să încerci? Ar fi ceva ce ar surprinde publicul care te cunoaște de la știri?

M-aș arunca cu totul și n-aș spune nu, decât dacă ar fi un personaj demn de apărut la jurnalul orei 17. Atunci aș zice, cred, pas (râde – n.r.).

Altfel, de la o adolescentă rebelă, până la o mamă panicată sau cine știe.

Roxana Hulpe: „Modul în care a pus problema, felul în care mi-a explicat ce am de făcut, deschiderea lui, cred că și aceste lucruri îl fac atât de mare pe Anghel”

Cum este Tudor Chirilă ca partener de scenă?

Îl cunosc pe Tudor de foarte mulți ani, dar nu credeam că e atât de înțelegător, deschis și răbdător pe platoul de filmare. A fost o surpriză foarte, foarte plăcută Tudor. Îi mulțumesc pentru toată răbdarea!

Ți-a oferit Anghel Damian vreun sfat înainte de filmare? Ce ți-a spus despre cum să abordezi apariția și ți-a rămas ceva în minte din indicațiile lui?

„E foarte bine. Mai facem o dată” (râde – n.r.).

Mi-a dat o încredere fantastică și mi-a dat senzația că are nevoie cu adevărat de mine, ceea ce îți dă o oarecare putere. Și să fim serioși, avea nevoie de un crainic, orice crainic, dar el a făcut să pară că are nevoie de mine. Cool (zâmbește – n.r.).

Dar modul în care a pus problema, felul în care mi-a explicat ce am de făcut, deschiderea lui, cred că și aceste lucruri îl fac atât de mare pe Anghel. Iar atenția lui la detalii și felul în care schimbă replicile spontan… m-a făcut să mă simt ca la știri pe teren (zâmbește – n.r.).

TRAFIC poate fi urmărit în fiecare luni, de la ora 21:30, la PRO TV

Meseria ta te pune zilnic în contact cu povești reale, uneori foarte dure. Cât de mult te afectează ceea ce vezi și auzi și cum reușești să păstrezi o distanță emoțională atunci când pleci de la redacție?

Dacă înainte să o am pe fetița mea, Zora, puteam să las în redacție subiectele grele, acum nu mai pot. Tot ce ține de copii sau bătrâni mă consumă enorm. Nu reușesc să mă detașez, așa că apelez la terapie. Mă rog mult și încerc să mă conving zilnic că la știri sunt doar excepțiile. E greu și cu cât trec anii mi-e mai greu, nu mai ușor cum credeam că va fi.

Ce ți-ai dori să știe oamenii despre Roxana Hulpe dincolo de omul pe care îl văd la pupitrul știrilor?

Că sunt un om la fel de îngrozit ca ei de ceea ce vedem și auzim la știri. Că am și eu frici, panici, probleme și că mă bucur de reușite cu ai mei. Dar de fiecare dată când intru în casele lor prin Știrile PRO TV chiar simt o mare responsabilitate și onoare.

Foto: Pro TV

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