Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate și relații: „Într-o bună zi, curând”

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Salman Khan (59 de ani), unul dintre cei mai celebri și râvniți actori de la Bollywood, a făcut mărturisiri neașteptat de sincere despre viața personală, dorința de a deveni tată și motivele pentru care fostele sale relații nu au funcționat.

Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate

Invitat alături de bunul său prieten Aamir Khan în primul episod al emisiunii „Two Much With Kajol And Twinkle” (difuzată pe Amazon Prime Video), starul indian a surprins pe toată lumea când a adus în discuție tema copiilor.

În cadrul emisiunii moderate de Kajol și Twinkle Khanna, Salman Khan a vorbit deschis despre viitorul său și despre dorința de a avea o familie extinsă. Discuția a luat o întorsătură emoționantă atunci când s-a atins subiectul paternității.

„Voi avea copii într-o bună zi, curând. Până la urmă, fiecare ajunge să aibă copii, dar vom vedea cum se vor așeza lucrurile”, a mărturisit actorul.

În plus, provocat de Aamir Khan, starul din „Dabangg” a vorbit și despre insecuritățile care pot apărea într-un cuplu, dar și despre asumarea eșecurilor amoroase din trecut.

„Când un partener evoluează mai mult decât celălalt, atunci încep să apară diferențele și se instalează nesiguranța. Ambii parteneri trebuie să crească împreună și să își ofere spațiu. Dacă o relație nu a funcționat, pur și simplu nu a fost să fie. Iar dacă este cineva de vină pentru asta, eu sunt singurul vinovat”, a adăugat Salman Khan.

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Relația discretă cu Iulia Vântur

Declarațiile actorului despre copii și despre maturitatea dintr-o relație vin în contextul în care Salman Khan trăiește de mai bine de 10 ani o poveste de dragoste discretă, dar extrem de comentată, cu fosta prezentatoare TV din România, Iulia Vântur.

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Deși niciunul dintre ei nu a confirmat oficial căsătoria și au preferat tot timpul să își păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor, Iulia Vântur s-a mutat de ani buni în India, unde și-a clădit o carieră de succes în muzică și cinematografie, sprijinită îndeaproape de familia lui Salman.

Românca este prezentă la toate evenimentele importante din familia Khan și este văzută adesea alături de mama și surorile actorului, dovedind că este pe deplin integrată în viața acestuia.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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