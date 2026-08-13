Fiica lui Tily Niculae a împlinit 15 ani: „Parcă noi două am trăit deja 10 vieți împreună”. Imagini rare cu Sofia

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Tily Niculae și-a sărbătorit fiica, Sofia, printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Adolescenta a împlinit 15 ani și s-a transformat într-o domnișoară superbă, iar actrița a vrut să marcheze momentul cu câteva imagini rare cu fata sa.

Fiica lui Tily Niculae a împlinit 15 ani

Pe 12 august Sofia, fiica lui Tily Niculae, a împlinit 15 ani, iar celebra ei mamă a marcat momentul cu un mesaj emoționant și câteva imagini cu cea care i-a schimbat complet viața. Actrița a mărturisit că a ales să o sărbătorească în mediul online cu o zi mai târziu întrucât emoțiile au fost mult prea puternice în ziua aniversării copilei sale.

„Am așteptat să treacă ziua de ieri ca să pot scrie. Pentru că, pe 12.08.2026, când ai împlinit 15 ani, totul a fost mult prea copleșitor ca să încapă în cuvinte. 15 ani. Și parcă noi două am trăit deja 10 vieți împreună. De la primele două liniuțe pe un test de sarcină, când habar n-aveam cât de mult avea să mi se schimbe universul… până la femeia frumoasă care devii astăzi. Inside and out”, a scris Tily Niculae pe pagina sa de Facebook.

Actrița a mărturisit că, împreună cu fiica sa, a trecut prin tot felul de situații în toți acești ani, care le-au unit și mai mult.

„Am crescut împreună. Ne-am ținut una pe alta. Am râs până ne-a durut burta, am plâns, ne-am speriat, ne-am ridicat, ne-am reinventat. Am trecut prin atât de multe, încât uneori mă uit la noi și mă întreb cum au putut încăpea toate într-o singură viață. Și totuși… uite-ne aici. Tu, la 15 ani. Eu, încă încercând să înțeleg cum copilul din brațele mele a devenit, aproape pe nesimțite, această tânără extraordinară”, a continuat ea.

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Actrița, mesaj emoționant pentru Sofia

În același timp, Tily Niculae face o referire la faptul că timpul a trecut foarte repede, iar fiica ei mai are doar trei ani până la majorat.

„Iar gândul care mă lovește cel mai tare?

Teoretic, mai avem doar 3 veri împreună până când îți iei zborul. Trei veri. Cum poate timpul să fie atât de nedrept de rapid când iubești pe cineva atât de mult? Așa că vreau să țin minte tot. Vacanțele. Serile. Drumurile. Certurile noastre mici. Râsetele mari. Îmbrățișările. Ușile trântite. „Mamaaa…”. Conversațiile târzii. Zilele absolut banale pe care, într-o zi, o să dau orice să le mai trăiesc o singură dată. La mulți ani, iubirea vieții mele”, a continuat actrița.

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Tily Niculae se arată mândră de transformarea fetei sale, care a devenit o adevărată domnișoară.

„Nu știu ce am făcut ca să merit să te văd devenind femeia care ești, dar știu un singur lucru cu o certitudine pe care nimic nu mi-o poate lua: Te iubesc infinit. În toate viețile noastre. În toate versiunile tale. Mereu. 15 ani de tine. 15 ani de noi. Și, cumva, o viață întreagă”, a încheiat ea mesajul.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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