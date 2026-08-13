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Apartamentele de la mare ale lui Mihai Trăistariu, distruse de turiști: „A dat cu pumnul în zid, trei canapele mi-au fost distruse”

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.  Actualizat 13.08.2026, 14:26
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Mihai Trăistariu și-a făcut o adevărată afacere în turism. În fiecare vară, acesta își închiriază apartamentele de la mare, iar veniturile nu sunt deloc de ignorat. Însă, artistul spune că s-a confruntat cu numeroase situații dificile, când turiștii au lăsat în urma lor un dezastru de nedescris, distrugând bunurile acestuia.

Mihai Trăistariu, supărat pe turiști

De câțiva ani, Mihai Trăistariu își transformă apartamentele din Mamaia într-o afacere profitabilă, chiar dacă provocările nu lipsesc. Potrivit unui interviu acordat Spynews, vara aceasta a fost una intensă, cu 98-99% grad de ocupare, dar și cu situații neprevăzute.

Artistul deține mai multe apartamente pe litoral, pe care le închiriază în sezonul estival. Rezultatele sunt impresionante.

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„Fac cam 35.000 de euro pe vară. Dau impozite, taxe, dar cu atât rămân și îmi convine așa”, a declarat el.

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Cu banii câștigați, Mihai Trăistariu planifică să-și achite creditul pentru un apartament de lux achiziționat în urmă cu doi ani.

În ciuda succesului financiar, artistul se confruntă cu probleme serioase. Turiștii care anulează rezervările pe ultima sută de metri reprezintă una dintre acestea.

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„Există situații medicale unde iert, dacă și-au rupt piciorul și-mi trimit o poză sau acum un an cineva a avut un atac cerebral. Dar când cineva zice «Nu mai pot ajunge din motive personale» și apoi îi văd la un concert în Neptun, mă supăr”, a explicat cântărețul.

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Turiștii lasă apartamentele într-o stare deplorabilă

Mai grav, unii turiști lasă apartamentele într-o stare deplorabilă. Artistul povestește despre fecale pe pereți, geamuri murdare, draperii smulse și chiar lipsa unor obiecte, precum oale sau veselă.

„Mai au probleme că unii mai vin cu câte o pisică, cu câte un cățel și mai zgârie câte o mobilă. Sau mai vin cu bebeluși mici și un bebeluș efectiv s-a murdărit de caca și mi-a murdărit pereții cu caca, și geamuri, și așa. Când a venit săraca cameristă…Sau mai au menstruație femeile și nu sunt atente, nu-și pun absorbante și mi-au distrus câte o saltea sau ceva și nu se mai scoate”; a povestit Mihai Trăistariu pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, artistul spune că există femei care aleg să se vopsească la mare și folosesc prosoapele puse la dispoziție în apartament, pe care le pătează.

„Se vopsesc la mare, de parcă nu se pot vopsi acasă, și mi-au lăsat niște prosoape colorate de nu se mai pot spăla. Le-am băgat și în clor și degeaba, n-ai ce să le mai faci, sunt compromise. Sau se dau cu ulei de plajă și, când vin în cameră, se șterg cu prosopul. La fel, uleiul ăla de plajă nu mai iese. Iarăși prosoapele și lenjeria, dacă au stat pe pat, sunt compromise, trebuie să le arunc, nu le pot repara. Am încercat să le scoatem cu clor și nu se mai duce. Deci aici sunt probleme. Oamenii, dacă n-au bun-simț, își bat joc. Nu știu dacă fac la ei acasă așa, dar nu știu de ce trebuie să te vopsești la mare și să nu te vopsești acasă, să vii gata vopsită. Efectiv se vopsesc la mare și folosesc prosoapele noastre, apoi pleacă pe ascuns dimineața la ora 6:00, dacă se poate, fără să ne anunțe că au plecat, ca să nu-i certăm”, a mai spus Mihai Trăistariu.

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Canapele distruse și pereți sparți

Artistul a găsit canapele rupte, pereți sparți, dar și un aparat de cafea distrus și chiar i-au fost furate oalele puse la dispoziția turiștilor.

„Mi-au mai spart un aparat de făcut cafea, probabil copiii l-au trântit pe jos și s-a crăpat, l-am găsit țăndări. La modul ăsta. Am mai găsit un pumn în perete: probabil s-o fi îmbătat vreunul și de nervi a dat cu pumnul în zid. Aici fiind peretele de rigips, a rămas o gaură în perete, a trebuit să reparăm rapid. Unii trag de draperie de nu mai știu ce-i cu ea și au rămas cu draperia în mână, s-a desprins cu totul… Sunt situații și situații care apar, dar m-am învățat cu ele, asta e. Anul trecut, trei canapele mi-au fost rupte, a trebuit să le repar. Una am cumpărat-o nouă că nu mai aveam ce-i face. Sar copiii pe ele ca la trambulină și mi-au făcut gaură în canapele, n-am văzut așa ceva. Cam astea-s situațiile. Sau mai pleacă cu câte o oală, iar camerista îmi spune: ”Să știți că la apartamentul X nu mai avem oala de ciorbă”. Cred că-și fac ciorbă și pleacă cu ea la drum, că altă explicație n-am! Că n-ai ce să faci cu o oală decât să-ți iei la tine ciorba. Și cam astea”, a mai povestit Mihai Trăistariu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihai Trăistariu

Sursă foto: Instagram

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