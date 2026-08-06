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O fotografie nostalgică, publicată de Romanița Iovan pe rețelele de socializare, a readus în atenția publicului o perioadă de pionierat în moda românească. În imaginea de arhivă, devenită rapid virală printre nostalgici, creatoarea de modă apare alături de Cătălin Botezatu, pe vremea când amândoi lucrau ca manechine pentru Casa de Modă Venus, condusă la acea vreme de celebra Zina Dumitrescu.

Romanița Iovan și Cătălin Botezatu, imagine de colecție

Există fotografii care spun o poveste întreagă fără a avea nevoie de cuvinte, iar imaginea pe care Romanița Iovan a readus-o în atenția publicului este, fără îndoială, una dintre ele. Este o fereastră deschisă către o epocă apusă, dar glorioasă, a modei românești, anii ’80, când la Casa Venus, sub bagheta „mamei” Zina Dumitrescu, se forma elita modellingului autohton.

Imaginea îi surprinde pe doi dintre cei mai mari creatori de modă de astăzi, Cătălin Botezatu și Romanița Iovan, în perioada lor de debut ca modele.

Cătălin Botezatu, cel care avea să devină cel mai cunoscut și influent designer din România, a mărturisit în repetate rânduri cât de importantă a fost acea perioadă pentru el.

„Mama Zina a fost totul pentru noi. Ea ne-a învățat cum să pășim pe podium, cum să pozăm, dar mai ales ne-a predat lecții despre atitudine și stil. Ne-a pus o oglindă în față și ne-a arătat ce putem deveni. Îmi amintesc de zilele lungi de repetiții, de nopțile în care visam la prezentările mari de modă, de emoțiile pe care le aveam înainte de fiecare ieșire pe podium. Acolo s-a născut pasiunea mea pentru creație”, a declarat designerul.

Pentru Cătălin Botezatu, modellingul nu a fost doar o rampă de lansare, ci o școală a vieții, o experiență care i-a format caracterul și l-a pregătit pentru provocările industriei modei.

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Romanița Iovan, despre anii petrecuți la Casa Venus

La rândul ei, Romanița Iovan, o prezență mereu elegantă și discretă, a evocat cu emoție anii petrecuți la Casa Venus.

„Eram o familie. Ne sprijineam unii pe alții, ne împărtășeam visurile și speranțele. Mama Zina era o femeie extraordinară, o vizionară care a reușit să creeze o oază de frumos într-o perioadă gri. Ne-a învățat să ne iubim corpul, să fim mândre de noi înșine și să nu ne temem să ne exprimăm personalitatea prin vestimentație. Modellingul m-a ajutat să mă descopăr, să îmi dau seama ce îmi place și ce mă definește. A fost o perioadă magică, plină de descoperiri și de prietenii sincere”, a povestit creatoarea de modă.

Pentru Romanița Iovan, modellingul a fost un pas esențial în drumul său spre antreprenoriat și spre crearea propriului brand de modă, o dovadă a perseverenței și a determinării sale.

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Cătălin Botezatu și Romanița Iovan, o prietenie care a rezistat timpului

Prietenia dintre Cătălin Botezatu și Romanița Iovan este una dintre cele mai frumoase și longevive din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut la începuturile carierelor lor, au împărțit podiumul de nenumărate ori și s-au susținut reciproc în momentele dificile.

Această prietenie, bazată pe respect și admirație reciprocă, a rezistat timpului și a testelor la care a fost supusă, o dovadă a profunzimii sale.

Cătălin Botezatu a vorbit adesea despre importanța prieteniei cu Romanița Iovan în viața sa.

„Romanița este mai mult decât o prietenă, este o soră pentru mine. Ne cunoaștem de o viață și am trecut prin multe împreună. Ea este persoana la care pot apela oricând, care mă ascultă și mă sfătuiește fără prejudecăți. Avem amintiri minunate de pe vremea când eram modele, de la prezentările de modă și de la călătoriile noastre. Este o femeie extraordinară, plină de putere și de grație”, a declarat designerul.

La rândul ei, Romanița Iovan a mărturisit cât de mult contează prietenia cu Cătălin Botezatu pentru ea.

„Cătălin este un om special, cu un suflet mare. Ne cunoaștem atât de bine încât nu avem nevoie de cuvinte pentru a ne înțelege. El este persoana care mă face să râd chiar și în cele mai grele momente, care îmi oferă sprijin necondiționat și care crede în mine mai mult decât oricine altcineva. Avem o legătură puternică, o prietenie care a rezistat timpului și care continuă să ne inspire. Este un om pe care îl admir și îl iubesc nespus”, a povestit ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Botezatu și Romanița Iovan

Sursă foto: Instagram, Facebook

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