Actrița Juno Temple și partenerul ei Michal Szymanski s-au căsătorit în secret

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Actrița Juno Temple, cunoscută pentru rolul memorabil al lui Keeley Jones din comedia de succes „Ted Lasso”, le-a pregătit o surpriză de proporții fanilor săi. În vârstă de 37 de ani, vedeta a confirmat oficial că s-a căsătorit în secret cu partenerul ei, Michal Szymanski.

Anunțul neașteptat a fost făcut marți, 4 august, în cadrul podcastului „TFI Unplugged” de la Virgin Radio UK, unde actrița își promova proiectele cinematografice alături de colegii săi de distribuție. Momentul a declanșat o explozie de bucurie în studio, colegii ei Jason Sudeikis, Hannah Waddingham și Brendan Hunt izbucnind imediat în aplauze entuziasmante.

O nunta discretă și un cod secret pe setul de filmare

Deși a preferat să păstreze discreția asupra detaliilor privind marele eveniment, vedeta din „Killer Joe” a mărturisit că ceremonia a avut loc „în ultimii doi ani”. Aceasta înseamnă că ea și Szymanski și-au unit oficial destinele în pauza de trei ani dintre sezoanele 3 și 4 ale serialului „Ted Lasso”.

Povestea lor de dragoste a început chiar pe platourile de filmare în 2021, în timpul producției pentru sezonul al doilea al show-ului de pe Apple TV. La acea vreme, Szymanski lucra ca șofer pentru actrița Hannah Waddingham, motiv pentru care Juno Temple i-a cerut mai întâi permisiunea colegei sale înainte de a-l invita la o întâlnire.

Relația lor s-a dezvoltat la început prin mici stratageme pline de umor puse la cale chiar pe platourile de filmare.

„A întrebat: ‘Pot să-l invit în oraș?’, iar eu i-am zis: ‘Da, poți. E superb’”, și-a amintit Hannah Waddingham. Actrița a continuat explicând cum funcționa complicitatea dintre ele: „El o conducea pe Hannah. Aveau un cod secret prin care eu puteam merge să mă întâlnesc cu ei, iar din greșeală întâlnirile Hannei se prelungeau.”

Aprobarea colegilor și pași importanți spre viitor

Apropierea dintre cei doi a primit binecuvântarea întregii echipe, iar Hannah Waddingham nu și-a ascuns admirația pentru cuplul proaspăt căsătorit, oferindu-le întreaga sa susținere. „Sunt cel mai frumos oxigen unul pentru celălalt. Minunat, pur și simplu minunat”, a declarat entuziasmată colega de platou a actriței.

Proaspeții căsătoriți au făcut deja pași mari în viața de familie, Juno Temple dezvăluind că au achiziționat recent o casă împreună, fără a specifica însă locația noii lor locuințe.

Deși reprezentanții actriței nu au oferit comentarii suplimentare la solicitarea publicației People, evoluția cuplului a fost una vizibilă pentru fani în ultimii ani. Cei doi au început să aibă apariții publice încă din 2022, participând ulterior la numeroase evenimente de top pe covorul roșu.

Totul vine într-un moment excelent și pe plan profesional pentru actriță. Sezonul 4 din „Ted Lasso” debutează miercuri, 5 august, pe Apple TV, urmând ca noile episoade să fie difuzate săptămânal până pe 7 octombrie.

Foto – Profimedia / Instagram

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