Elena Vîșcu, dezvăluiri dureroase despre divorțul de CRBL și suferința fiicei lor, Alessia. „A fost rău!” De ce a decis să plece cu fata în Chișinău

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Elena Vîșcu a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut în urma separării de CRBL, dar și despre impactul pe care această schimbare l-a avut asupra familiei lor. Deși la momentul despărțirii ambii parteneri au ales să fie extrem de discreți, trecerea timpului i-a oferit fostei dansatoare perspectiva necesară pentru a vorbi deschis despre provocările depășite alături de fiica lor, Alessia.

Mutarea la Chișinău, o decizie salvatoare după un divorț dureros

Despărțirea părinților a fost o încercare uriașă pentru Alessia, mai ales prin prisma legăturii strânse pe care fetița o avea cu tatăl ei. Conștientă de încărcătura emoțională a situației, Elena a căutat soluții pentru a-și proteja copilul și pentru a-i reda echilibrul, alegând în cele din urmă să părăsească România și să se stabilească în Republica Moldova.

Invitată în podcastul realizat de Nicoleta Luciu, Elena Vîșcu a rememorat acea perioadă delicată și alegerea care le-a schimbat viața: „Rău a fost. A fost rău. A fost rău și mutatul în Chișinău a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Nu știu ce să zic. Sunt niște relații. Sunt cea care: ‘Hai că e tata, hai că te vezi, hai că-i bine.’ Așa am fost mereu. Mie nu-mi place cearta, nu-mi place să mă cert și tot timpul există, știi cum, găsești partea aia la amândoi să fie bine”.

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Refugiul în acțiune, dezvoltare personală și spiritualitate

Pentru a depăși suferința provocată de divorț, Elena Vîșcu nu a rămas ancorată în gânduri negative, ci a ales să își canalizeze întreaga energie către activitate și evoluție interioară. Conectarea la domeniul spiritual și cursurile de perfecționare au ajutat-o să își regăsească forța necesară pentru a merge mai departe.

Elena a explicat cum reușit să treacă peste momentele de cumpănă: „Eu nu, eu nu m-am gândit prea mult. Eu am avut de treabă. Eu am fost pusă pe acțiune și asta m-a salvat. Și să știi că atunci când ești mai puțin bine începi să descoperi. Uite, la mine așa a fost cu spiritualitatea, cu tot felul de descoperiri pe care le-am învățat, cursuri pe care le-am făcut”.

Momentul de cumpănă din adolescență care era să-i curme cariera

Cariera de dansatoare a reprezentat întotdeauna un stâlp de susținere pentru Elena, oferindu-i un refugiu în vremurile grele. Cu toate acestea, drumul său spre succes nu a fost lipsit de obstacole majore, unul dintre cele mai dureroase fiind trăit la doar 15 ani, pe când participa la un Campionat Mondial în Singapore. Deși părinții ei făcuseră eforturi financiare considerabile, rezultatul a fost influențat de factori externi sportului.

Elena Vîșcu a detaliat episodul care a determinat-o atunci să vrea să renunțe la visul ei: „Am fost la Campionatul Mondial, în Singapore, la Tineret. Aveam 15 ani. De obicei, Campionatele Mondiale se plătesc de federații. Federația din Republica Moldova a spus că nu are bani de Singapore, a fost departe, și părinții au zis: «facem acest efort.» Noi trebuia să fim locul 2, 3, 4, ceva pe podium, prin prisma tuturor competițiilor din ultimii ani. Am fost la această competiție, părinții au dat foarte mulți bani, acolo s-a simțit greu, pentru că am fost și o lună înainte în cantonament în Moscova. Multe ore de dans.

Am ajuns la competiție și nu am intrat nici măcar în semifinală. Mă duc la președintele federației și întreb: «puteți să-mi explicați și mie, vă rog frumos, ca un copil, vreau să știu.» Președintele federației mi-a spus: «Îmi pare rău, ești din Republica Moldova, nu ai niciun suport politic, nu ai nicio susținere.» Ești nimeni. Acela a fost momentul meu critic în care am spus că nu mai vreau să mai dansez”.

Foto – Facebook

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