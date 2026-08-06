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Moldo și Kira de la “Casa iubirii” au fost protagoniștii unor momente pline de tensiune în cadrul unui test poligraf organizat de cunoscutul influencer Selly. Cei doi tineri au acceptat provocarea de a răspunde fără ocolișuri la întrebări legate de relația lor de cuplu, însă transparența a adus cu sine și momente delicate.

Cea mai intensă discuție a apărut atunci când au fost abordate îndoielile apărute după finalizarea emisiunii care i-a adus în atenția publicului.

Întrebarea directă care a provocat tensiuni

În timpul testului, Kira i-a adresat o întrebare extrem de directă partenerului ei, dorind să afle dacă acesta a avut vreodată intenția de a pune capăt poveștii lor de dragoste odată ce au revenit la viața de zi cu zi. Răspunsul oferit de Moldo a fost inițial unul categoric: „Nu, nu m-am gândit să mă despart de ea…” – a zis acesta, potrivit kanald.ro.

Situația a luat însă o întorsătură neașteptată în momentul în care aparatul a dat verdictul: „Minți!”. Reacția Kirei nu a întârziat să apară, fiind vizibil marcată de rezultatul afișat pe detectorul de minciuni, și i-a bătut obrazul partenerului său: „Păi dacă a ieșit că minți?”.

Explicațiile lui Moldo după verdictul detectorului

Confruntat cu rezultatul poligrafului, Moldo a încercat imediat să clarifice contextul și să nuanțeze semnificația răspunsului său. Acesta a explicat că verdictul a fost influențat de momentele dificile din cuplu, în care neînțelegerile l-au făcut să își pună semne de întrebare asupra compatibilității lor, fără ca acest lucru să însemne o decizie fermă de despărțire.

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Concurentul a detaliat starea sa din acele clipe tensionate: „Stai puțin. Nu m-am gândit să mă despart de ea, dar au fost momente în care poate nu ne-am înțeles și m-am întrebat dacă suntem atât de diferiți, dacă nu ne înțelegem. Dar nu m-am gândit că trebuie să ne despărțim”.

Moldo a insistat asupra faptului că gândurile de moment au fost generate strict de supărări trecătoare și de diferențele de caracter, fără ca vreunul dintre aceste episoade să se transforme într-o intenție reală de a încheia definitiv relația cu Kira.

Cei doi se mutaseră împreună la începutul anului

Tensiunile recente vin însă pe fundalul unui pas uriaș pe care cei doi l-au făcut la începutul acestui an. La scurt timp după încheierea emisiunii, Moldo și Kira au decis să își ducă relația la nivelul următor și s-au mutat împreună în Constanța, orașul natal al tânărului. De la primele cumpărături și până la amenajarea noului apartament, tot procesul a fost împărtășit cu comunitatea lor online într-o notă plină de umor și naturalețe.

Mutarea a adus de la sine și primele glume pe seama vieții de cuplu și a cheltuielilor neprevăzute. Moldo a povestit amuzat pe TikTok despre experiența primelor cumpărături pentru casă: „Ferească Dumnezeu să te muți în casă nouă! Câți bani cheltui dacă ai și o nevastă, d-asta, așa, pe toate produsele posibile”.

Reacția Kirei la apelativul folosit de partenerul ei nu a întârziat să apară, fiind de-a dreptul cucerită de gestul acestuia: „Mi-a zis nevastă! Eu știam că o să mă ia de nevastă. Știam eu, dar e mai frumos când îmi zice el”.

Foto – Instagram

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