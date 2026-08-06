Mihai Onilă, despre legătura dintre postul de 40 de zile ținut și problemele de sănătate: „Am auzit câteva discuții”

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Mihai Onilă a ajuns de urgență la spital în urma unei pancreatite severe, dar acum este în recuperare. Artistul a dezvăluit că starea sa se îmbunătățește și că este pregătit să revină la activitățile sale zilnice. În același timp, acesta a vorbit despre legătura dintre postul cu apă pe care l-a ținut și operația la care a fost supus.

Mihai Onilă, legătura dintre postul de 40 de zile și operația suferită

Mihai Onilă a fost internat și operat de urgență de colecist, însă acum a fost externat și starea lui este mult mai bună. După ce în spațiul public au apărut speculații cu privire la o posibilă legătură între postul cu apă de 40 de zile pe care l-a ținut și problemele sale de sănătate, artistul a ținut să precizeze că nimic din ce s-a spus nu este adevărat.

Mai mult, cântărețul susține că postul l-a ajutat foarte mult, în urmă cu doi ani, atunci când l-a ținut.

„Am auzit câteva discuţii despre faptul că eu am fost operat în această perioadă din cauza postului pe care l-am ţinut de 40 de zile, dar vă sigur că postul a fost un succes pentru că el a fost făcut acum doi ani şi jumătate, ca atare nu a fost niciun fel de legătură şi nici nu are cum să fie vreo legătură între aceste două procese, adică pietrele mele de la bilă, dintre care una a plecat pe canal şi mi-a blocat canalul şi atunci am rămas şi eu blocat”, a declarat Mihaio Onilă, citat de Spynews.

„Repet, pietrele au fost scoase, colecistul a fost scos, sunt foarte foarte bine, mă recuperez şi înţeleg că recuperarea va dura ceva timp, probabil trei săptămâni, o lună, poate chiar două, nu ştiu. Dar în acest timp vă asigur că voi face tot ceea ce-mi stă în putinţă să mă reîntorc la treabă, la lucru, la cântări şi aşa mai departe la tot ce fac eu“, a subliniat artistul.

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Cum se simte în prezent artistul

Totodată, Mihai Onilă spune că acum se simte foarte bine și că este pregătit să revină la activitățile sale de zi cu zi. și chiar s-a întors în studio.

„M-am recuperat foarte bine, am început să lucrez din nou în studio, am început să mănânc din ce în ce mai bine. În primele zile am consumat doar supă clarificată, ceai, apă plată, acum am trecut la mâncare normală. Sunt foarte, foarte bine”, a menționat cântărețul.

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Mihai Onilă susține că soția lui i-a fost mamă într-o viață anterioară

În urmă cu ceva timp, Mihai Onilă și soția lui, Laura, au dezvăluit că sunt pasionați de spiritualitate. Acesta mărturisea atunci că a simțit lângă Laura o energie precum cea a unei mame. Astfel, acesta crede că actuala lui soție i-a fost, într-o viață anterioară, mamă.

„Am simțit că eu existam în brațele acelei energii. Adică al Laurei. E foarte interesant (…) Am călătorit în multe vieți în trecutul meu. Noi nu ne oprim niciodată din a trăi. Noi suntem din vibrație, frecvență și energie, ceea ce poate să nu moară niciodată”, a declarat Mihai Onilă.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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