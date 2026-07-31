A început Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce este strict interzis să facem în următoarele două săptămâni. Avertismentul preoților

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A început postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire duhovnicească din calendarul bisericesc. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt chemați la reculegere, spovedanie și fapte bune, pregătindu-se pentru marele praznic de pe 15 august.

Această perioadă de reținere reprezintă nu doar un exercițiu de disciplină alimentară, ci și o invitație la transformare lăuntrică și apropiere de Dumnezeu.

Rânduiala alimentară și momentele de dezlegare

Conform rânduielilor specifice, regimul alimentar din aceste două săptămâni devine unul extrem de simplu și curat, bazat pe legume, fructe, cereale și leguminoase. Credincioșii renunță complet la preparatele pe bază de carne, lactate și ouă, căutând hrana preparată cât mai natural.

Totuși, tradiția bisericească aduce un moment de bucurie și mângâiere la jumătatea acestei perioade. În data de 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, este prevăzută dezlegarea la pește, zi în care restricțiile alimentare sunt reduse pentru a marca semnificația teologică a evenimentului de pe Muntele Tabor.

Ce nu trebuie să facem în perioada postului

Semnificația postului depășește cu mult sfera alimentației, punând accent pe starea inimii și pe modul de relaționare cu cei din jur. În aceste zile, creștinii sunt îndemnați să intensifice rugăciunea personală și să participe la slujbele religioase specifice, precum Paraclisul și Acatistul Maicii Domnului.

Pe lângă evitarea alimentelor de origine animală, postul presupune și o serie de interdicții de ordin duhovnicească și comportamental. Credincioșilor li se recomandă să evite stările de conflict, certurile, vorbele jignitoare sau judecarea celor din jur, accentul fiind pus pe iertare și înțelegere. De asemenea, tradiția bisericească descurajează participarea sau organizarea de petreceri, nunți și alte manifestări festive, întrucât această perioadă este dedicată reculegerii, abstinenței și pregătirii sufletești.

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“Dincolo de restricțiile alimentare, postul urmărește întărirea vieții duhovnicești și apropierea de Dumnezeu” – a explicat preotul Marius Oblu, pentru Digi24.ro.

Rădăcinile istorice ale unei tradiții milenare

Postul Sfintei Mării păstrează o rânduială fixată în forma actuală încă din secolul al XII-lea. În primele veacuri creștine, duratele și regulile variau considerabil de la o regiune la alta, în funcție de specificul comunităților locale.

Uniformizarea acestei practici a avut loc în anul 1166, în urma unui sinod desfășurat la Constantinopol sub președinția patriarhului Luca Chrysoberges. De atunci și până astăzi, această rânduială a rămas neschimbată, constituind una dintre cele patru mari perioade de post ale anului liturgic ortodox.

Foto – arhivă

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