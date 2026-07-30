Schimbare majoră la admiterea la liceu din 2027. Ce reguli noi se aplică pentru colegiile naționale

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Sistemul de învățământ preuniversitar din România se pregătește pentru o transformare majoră, prevăzută în noua lege a educației. Elevii care vor intra în această toamnă în clasa a VIII-a vor fi primii care vor experimenta o procedură complet modificată de selecție pentru liceu.

Începând cu sesiunea de admitere din vara anului 2027, reprezentanții colegiilor naționale vor avea opțiunea de a-și selecta o parte din viitorii elevi prin examene proprii, punând capăt erei în care repartizarea computerizată exclusivă decidea destinul școlar al tuturor absolvenților de gimnaziu.

Două examene pentru un loc la colegiile de elită

Marea noutate a acestei reforme constă în posibilitatea ca unitățile de învățământ cu statut de colegiu național să organizeze propriul concurs de admitere. Această probă suplimentară nu va înlocui Evaluarea Națională, care rămâne obligatorie pentru toți absolvenții clasei a VIII-a, ci se va adăuga ca o etapă prealabilă de selecție.

Conform noilor prevederi, colegiile vor putea scoate la concurs doar o parte dintre locurile disponibile. Mai exact, instituțiile care aleg această variantă vor putea pune în joc prin examen propriu un efectiv de cel mult jumătate din locurile aprobate prin planul de școlarizare, în timp ce restul locurilor vor continua să fie alocate prin procedura clasică de repartizare computerizată, notează Digi24.ro.

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Situația mediilor mici și protecția categoriilor speciale

Modul în care vor fi distribuite băncile în clase respectă o structură strictă, menită să prevină abuzurile și să ofere șanse echitabile tuturor elevilor. Legea impune ca până la zece procente din numărul total de locuri să fie rezervate cu prioritate pentru elevii de etnie romă și pentru cei cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale. Acești candidați vor fi repartizați computerizat, pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională.

Pentru a se putea înscrie la concursul propriu al unui colegiu, elevii trebuie să bifeze o condiție eliminatorie clară: obținerea notei minime cinci la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. Ulterior, selecția din cadrul examenului suplimentar se va face prin două probe scrise stabilite în funcție de profilul ales, iar pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota cinci la fiecare dintre acestea.

Subiecte unice la nivel național și garanții împotriva eșecului

Pentru a garanta corectitudinea și a elimina eventualele suspiciuni legate de elaborarea subiectelor la nivel local, testele pentru concurs vor fi unice pe țară și complet standardizate. Ele vor fi concepute de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, respectând programa școlară în vigoare.

Regulamentul introduce și un mecanism de siguranță pentru elevi: cei care nu reușesc să treacă de concursul propriu al colegiului nu își pierd dreptul la educație. Aceștia vor fi automat redirecționați către etapa de repartizare computerizată, unde vor concura alături de ceilalți absolvenți, utilizând nota obținută la Evaluarea Națională. În plus, legea sancționează colegiile care organizează concursuri fără miză reală; dacă la o anumită specializare numărul înscrișilor este mai mic decât cel al locurilor oferite, instituția își pierde dreptul de a mai organiza examen propriu în anul școlar următor.

Părinții și elevii vor avea acces la toate detaliile organizatorice din timp, pentru a se putea pregăti corespunzător. Fiecare colegiu care optează pentru concursul intern are obligația de a aproba procedura în Consiliul de Administrație și de a publica pe propriul site criteriile de admitere, disciplinele de examen și modul exact de desfășurare.

Foto – arhivă

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