A treia zi de grevă în Sănătate. Ilie Bolojan asigură că Legea salarizării nu va scădea veniturile personalului din sănătate

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Greva din sănătate continuă pentru a treia zi la rând. Unele spitale au decis să își întrerupă activitatea, în timp ce alte unități au continuat programul operator și de consultații. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că legea salarizării nu va scădea veniturile din domeniul sanitar.

Ilie Bolojan, mesaj pentru personalul medical din România

Greva din Sănătate continuă pentru a treia zi la rând. Personalul din domeniul sanitar a ieșit în stradă după ce legea salarizării amenință să scadă veniturile.

Guvernul a deblocat prin memorandum aproape 7000 de posturi din sistem, iar unitățile medicale trebuie să organizeze concursuri de angajare.

Medicii, asistentele și alți lucrători din domeniu spun că sunt supraaglomerați și există o lipsă de personal enormă.

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Ei cer guvernului să își asume că nu vor scădea veniturile, după ce legea salarizării ar amenința să scoată sporul pentru condiții grele care se acordă gărzilor din Terapie Intensivă și UPU.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a vorbit despre greva din Sănătate și a spus că se bazează „pe minciună și dezinformare”.

„Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă Legea salarizării ar fi adoptată. Dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea.”

Cinci federații sindicale au cerut respingerea proiectului legii salarizării, care ar modifica sporurile pentru cei din sănătate.

Dacă legea nu va fi adoptată până la finalul lunii august, România ar putea pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Un prim pas a fost făcut de Executiv, care a deblocat posturile din sănătate.

Ce spun medicii

La Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, șeful Secției ATI, Radu Țincu, spune că există o diferență importantă între salariul de bază și venitul total încasat de personalul medical care își desfășoară activitatea în condiții deosebit de dificile.

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„A nu se confunda veniturile cu salariile. O parte din veniturile de la ATI și UPU sunt realizate de acel spor de condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, însă venitul oamenilor va scădea”.

Printre spitalele care pot face cele mai multe angajări se numără Spitalul Universitar din București, Spitalul Județean din Prahova și cele din Botoșani și Bihor.

Cele mai multe posturi pentru medici sunt deblocate în București, Prahova, Timiș, Cluj, Constanța și Iași.

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Spitalele urmează să înceapă concursurile pentru angajarea personalului, însă ele se pot întinde și pe parcursul a câteva luni.

Medicii pregătesc o acțiune de amploare la București.

Liderul SANITAS, Otinel Șandru, a anunțat că sindicatul pregătește o manifestație de amploare în Capitală:

„Ne pregătim pentru un miting de amploare în București. (…) Peste 10 intervenții chirurgicale s-au amânat, iar în medie câteva sute de programări au fost reprogramate.”

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