Greva generală în Sănătate, după Legea salarizării. Ce decizie a luat Ministerul, după ce medicii au început să protesteze

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Federația SANITAS a declanșat marți, 28 iulie, greva generală, după noua Lege a salarizării. Reprezentanții organizației susțin că actul normativ menține diferențele de salarizare dintre mai multe categorii profesionale din sistemul sanitar și de asistență socială, motiv pentru care au ieșit în stradă.

Grevă generală în Sănătate

SANITAS a declanșat grevă generală în Sănătate, ca urmare a noilor prevederi din Legea salarizării. Reprezentanții organizației cer responsabilitate față de angajații din Sănătate.

„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Împreună! Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare.Nu este un demers ușor! Știu că există presiuni și încercări de intimidare. Dar mai știu ceva: suntem mulți și suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem și câtă forță avem atunci când nu ne lăsăm dezbinați”, a transmis Iulian Pope, președinte Sanitas la primele ore ale dimineții.

Citește și: Actorii de la Hollywood au intrat în grevă. Vedetele se tem de Inteligența Artificială: „Cerem respect”

Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea spitalelor și să raporteze orice incident care ar putea afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți, în contextul grevei.

„Ministerul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unităţile sanitare din teritoriu, în contextul acţiunilor sindicale, şi să raporteze urgent orice incident sau situaţie de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienţi”, a anunţat instituţia conform News.ro.

Citește și: Angajații din sistemul de sănătate anunță grevă generală

Ministerul Sănătății a precizat că respectă dreptul prevăzut în Constituție al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și spune că dialogul social este baza identificării unor soluții reale, echilibrate și sustenabile pentru sistemul de sănătate și personalul medical.

Ședință a liderilor SANITAS după prima zi de grevă

Liderii Federației SANITAS se vor reuni într-o ședință internă după prima zi de grevă. Ei vor evalua dacă există suficiente semnale că revendicărilor lor vor fi luate în seamă și soluționate într-un final.

După concluzii, ei vor decide dacă suspendă greva generală și continuă dialogul sau continuă greva.

Angajații din spitale spun că noua lege a salarizării le-ar putea reduce veniturile. Ei sunt nemulțumiți în special de faptul că sporul pentru munca din weekend ar urma să fie limitat la 30%, față de 100% în prezent. De asemenea, contestă și plafonarea sporului pentru condiții periculoase la 20%, care ar urma să fie acordat doar unei părți dintre angajați.

Luni seară, liderii SANITAS s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit reprezentanților sindicatului, discuțiile au fost constructive, iar autoritățile au înțeles nemulțumirile angajaților. Următorul pas este identificarea surselor de finanțare pentru sistemul de sănătate.

Urmărește-ne pe Google News